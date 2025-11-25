Tramps: drīz panāksim vienošanos par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien sacīja, ka Vašingtona ir "ļoti tuvu" tam, lai panāktu vienošanos ar Ukrainu un Krieviju par teju četrus gadus ilgstošā kara izbeigšanu. "Mēs to panāksim," Baltajā namā pasākumā Pateicības dienas ieskaņā pauda Tramps. "Es uzskatu, ka mēs esam ļoti tuvu vienošanās panākšanai."
ASV projekta jaunākā versija par kara izbeigšanu Ukrainā ir "ievērojami labāka" Kijivai, aģentūrai AFP pavēstīja augsta ranga amatpersona, kas ir pazīstama ar šo jautājumu. "Ukraina, ASV un eiropieši amerikāņu priekšlikumu ir padarījuši izpildāmu," sacīja amatpersona, piebilstot, ka "tas ir būtiski mainījies uz labo pusi". Amatpersona arī sacīja, ka plāns paredz, ka Ukraina varēs paturēt 800 000 karavīru - salīdzinājumā ar 600 000 karavīru ierobežojumu plāna pirmajā projektā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vēlas tikties ar prezidentu Trampu "pēc iespējas ātrāk" - iespējams, Pateicības dienas laikā -, lai pabeigtu kopīgu ASV un Ukrainas vienošanos par kara izbeigšanas nosacījumiem, pavēstīja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks.
Kā iepriekš sacīja Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs, kurš pagājušās nedēļas nogalē Ženēvā piedalījās sarunās ar ASV pārstāvjiem, Kijiva sagaida, ka "tuvākajā iespējamajā laikā novembrī" tiks organizēta Ukrainas prezidenta vizīte ASV, lai pabeigtu "pēdējos posmus" vienošanās par kara izbeigšanu izstrādē.
"Es ceru, ka prezidenta Zelenska vizīte notiks pēc iespējas ātrāk, jo tā palīdzēs prezidentam Trampam turpināt viņa vēsturisko misiju izbeigt šo karu," piebilda Jermaks.
ASV valsts sekretārs Marko Rubio iepriekš paziņoja, ka sarunās par miera plānu Ukrainai ir panākts ievērojams progress un ir radies vēl viens - atjaunināts un pabeigts - plāns.
Pēdējās dienās aktivizējušās ASV diplomātiskās aktivitātes centienos panākt Krievijas-Ukrainas kara apturēšanu. Vašingtonas pārstāvji nule Ženēvā tikušies ar augstām Ukrainas amatpersonām, bet šodien Abū Dabī tiekas ar Krievijas delegāciju.