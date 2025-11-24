Leiena mudina Eiropu un Āfriku padziļināt ekonomisko sadarbību
Eiropa un Āfrika ir vajadzīgas viena otrai vairāk nekā jebkad agrāk, un tām jāpadziļina ekonomiskā sadarbība, pirmdien Eiropas Savienības (ES) un Āfrikas samitā Angolas galvaspilsētā paziņoja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Leiena sacīja, ka viņa saskata potenciālu esošo tirdzniecības attiecību paplašināšanai, lai gan trešdaļa Āfrikas eksporta jau tagad nonāk Eiropā.
Viņa arī norādīja uz ES programmu "Global Gateway" ("Globālie vārti"), piebilstot, ka tā ir ne tikai infrastruktūras attīstības programma, bet kas daudz vairāk.
Pēdējā ES un Āfrikas samitā pirms trim gadiem tika izvirzīts mērķis investēt 150 miljardus eiro Āfrikā līdz 2027. gadam, atgādināja Leiena, norādot, ka vairāk nekā 120 miljardi eiro jau ir mobilizēti. Viņa uzsvēra, ka laikā, kad citi lielākie investori pārdomā savu globālo iesaisti, Eiropas apņemšanās atbalstīt Āfriku joprojām ir stipra.
Āfrikas un ES samitā Luandā tika diskutēts par virkni jautājumu, tostarp par mieru, drošību un daudzpusējo sadarbību, migrāciju, mobilitāti un labklājību. Plānots, ka otrdien tiks publicēta kopīga samita deklarācija.
Taču tikšanos Luandā ir aizēnojušas diskusijas par tā dēvēto ASV miera plānu Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu.