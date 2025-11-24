18 gadus vecā mūziķe Naoko pametusi Krieviju
18 gadus vecā krievu mūziķe grupas "Stoptime" soliste Diāna Loginova jeb Naoko, kas izraisīja plašu rezonansi ar "ārvalstu aģentu" dziesmu izpildīšanu Sanktpēterburgas ielās, pēc trim izciestiem administratīvajiem arestiem pametusi Krieviju, vēsta Rīgā bāzētais tīmekļa izdevums "Meduza".
Analoģisku sodu izcieta arī grupas "Stoptime" ģitārists Aleksandrs Orlovs. Arī viņš Krieviju pametis, vēsta izdevums "Mediazona".
Naoko un Orlovs svētdien tika atbrīvoti. Kopumā ieslodzījumā viņi pavadīja vairāk par mēnesi.
Abus mūziķus bija paredzēts atbrīvot naktī uz svētdienu, taču žurnālisti, kas viņus gaidīja, redzēja tikai automašīnas, kas izbrauc no aizturēšanas centra.
Pēc izdevuma "Fontanka" avota teiktā, policija aizvedusi mūziķus uz citu rajonu, "lai žurnālisti neuzdotu jautājumus".
Naoko advokāte Marija Zirjanova lūdza pagaidām netraucēt mūziķus, sakot, ka viņi ir drošībā un drīz paši nāks klajā ar paziņojumu, vēsta "Fontanka".
Oktobra vidū trīs grupas "Stoptime" dalībnieki, kas izpildīja "ārvalstu aģentu" dziesmas, tika aizturēti un viņiem tika piemērots administratīvais arests, apsūdzot viņus masu pilsoņu pulcēšanās organizēšanā publiskā vietā.
Koncertos "Stoptime" izpildīja režīma par "ārvalstu aģentiem" atzīto mūziķu "Noize MC", Moņetočkas un Zemfiras dziesmas.
Plašu rezonansi izraisījis video, kurā "Stoptime" Sanktpēterburgas centrā izpilda "Noize MC" dziesmu ""Kooperativ "Ļebedinoje ozero" ("Kooperatīvs "Gulbju ezers"").
Video redzams, kā Krievijā aizliegto dziesmu, kuras vārdos ir neslēpts protests pret diktatoru Vladimiru Putinu un viņa režīmu, kopā ar Naoko enerģiski dzied vairāki desmiti koncerta apmeklētāju.