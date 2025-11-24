Centrālās bankas "darbinieki" Indijā aplaupa inkasatoru automašīnu
Bruņoti vīrieši izlikušies par Indijas centrālās bankas amatpersonām un gaišā dienas laikā aplaupījuši automašīnu, kas pārvadāja vairāk nekā 71 miljonu rūpiju (apmēram 690 000 eiro) Indijas dienvidu Karnātakas štatā.
Laupīšana notika pagājušajā trešdienā Bengalūras centrā, kad apvidus automašīnā braucošie seši vīrieši apturēja inkasatoru automašīnu, kurā bija divi bruņoti apsargi, vietējās policijas komisārs Sīmants Kumars Singhs pavēstīja BBC. Ļaundari uzdevušies par Indijas Rezervju bankas amatpersonām, kuras vēlas pārbaudīt dokumentus, kas ļauj pārvadāt tik lielu naudas summu. Viņi likuši bankas darbiniekam un apsargiem atstāt ieročus inkasatoru automašīnā un pārsēsties viņu transportlīdzeklī, bet inkasatora auto šoferim turpināt braukt ar naudu, bet pēc dažiem kilometriem piespieduši pārkraut naudu savā automašīnā un aizbēguši.
Laupīšanai izmantotajai automašīnai bijušas viltotas numurzīmes un uzlīme “Indijas valdība”, atklāja kāda policijas amatpersona, kas vēlējās saglabāt anonimitāti.
Izdevums “Deccan Herald” apgalvo, ka izdevies notvert septiņus aizdomās turētos, kā arī atgūt gandrīz 63 miljonus rūpiju. Aizdomās turēto skaitā ir policijas konstebls un bijušais naudas pārvadāšanas firmas darbinieks. Noskaidrojies, ka apsūdzētie trīs mēnešus rūpīgi plānojuši šo aplaupīšanu, tostarp izpētot inkasatoru automašīnu maršrutus, pavadošo darbinieku grafiku, novērošanas kameru izvietojumu. Ļaundaru meklēšanā tika iesaistīti apmēram 200 policistu no vairāku štatu dažādām struktūrvienībām.