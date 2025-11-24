“Bolt” šoferis piedzīvo neparastu situāciju - pasažiere dzemdē tieši auto salonā
Pagājušajā trešdienā Lorišas pilsētā netālu no Portugāles galvaspilsētas Lisabonas piedzīvots neparasts notikums – kādai grūtniecei, dodoties uz slimnīcu, bērniņš piedzima "Bolt" automašīnas salonā.
Par laimi viss noslēdzās veiksmīgi, un jaundzimušais tiks nosaukts automašīnas vadītāja vārdā.
Apmēram pusstundu iepriekš sieviete bija tikko izrakstīta no slimnīcas, taču, atgriežoties mājās, kļuva skaidrs – dzemdības ir sākušās un steidzami jādodas atpakaļ. Tuvinieki izsauca "Bolt" kopbraukšanas auto, lai ātri nokļūtu vietējā São Francisco Xavier slimnīcā, tomēr mazulis nāca pasaulē jau brauciena laikā automašīnas salonā.
Pēc vadītāja Enriki (Henrique) stāstītā, automašīnā pēkšņi izcēlies liels satraukums – bērniņš sācis nākt pasaulē un jau bija dzirdami pirmie raudieni. Lai gan situācija viņam bijusi ļoti satraucoša, vadītājs centies saglabāt mieru un iespējami ātri nogādāt jaunos vecākus slimnīcā.
Vēlāk Portugāles "Bolt" kopbraukšanas servisa vadītājs pavēstīja, ka jaunie vecāki nolēmuši bērniņu nosaukt autovadītāja vārdā – Davids Enriki (David Henrique). Uzņēmums nosūtījis ģimenei sveicienus un mazulim nepieciešamo aprūpes komplektu, bet vadītājam atlīdzinās visus ar automašīnas sakopšanu saistītos izdevumus un piešķirs prēmiju.
Šobrīd jaunie vecāki jūtas labi – gan mamma, gan mazulis ir labā veselības stāvoklī, un ģimene jau izrakstīta no slimnīcas.