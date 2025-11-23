Francija protestē pret narkotiku tirgoņu vardarbību
Francijā sestdien ielās izgājuši tūkstoši cilvēku, lai protestētu pret pieaugošo vardarbību, kas saistīta ar narkotiku tirdzniecību.
Uz protestiem aicināja aktīvists Amine Kesači, kura brāli Mehdi 13. novembrī Marseļas centrā noslepkavoja narkotirgoņu bandas.
Marseļā demonstrācijā piedalījās vairāk nekā 6000 cilvēku, ziņo raidorganizācija BFMTV.
Lai gan izmeklēšana turpinās, varasiestādes uzskata, ka slepkavība bija brīdinājums vecākajam brālim, kas vēršas pret narkotiku tirgoņu bandām.
Amine Kesači atrodas policijas aizsardzībā, un arī demonstrācijas laikā bija vērojama liela policijas klātbūtne.
Amine pievērsās cīņai ar narkotiku tirgoņiem pēc tam, kad 2020. gadā narkotiku tirgoņu bandu konflikta laikā tika noslepkavots viņa pusbrālis Brahims.
Marseļa stipri cieš no narkotiku tirdzniecības, un bandu savstarpējos karos kopš gada sākuma noslepkavoti jau vairāk nekā desmits cilvēku.
"Bailes mūs neuzvarēs," uzrunājot demonstrantus, paziņoja pilsētas mērs Benuā Pajans. "Mums jāpretojas un ar viņiem jācīnās, jāved karš pret tiem, kas nogalina naudas dēļ."
Mērs aicināja nepieļaut, ka Marseļa tiek saukta par "narkotiku pilsētu".
Demonstrācijā piedalījās politiķi, kas pārstāv visu politisko spektru.
Mehdi slepkavība piesaistījusi uzmanību ar narkotikām saistītajai noziedzībai visā valstī, un protesta akcijas notika arī vismaz 25 citās pilsētās.
Iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess paziņojis, ka šis noziegums ir "pagrieziena punkts", bet prezidents Emanuels Makrons aicinājis Franciju pastiprināt cīņu ar narkotiku tirgoņiem, izmantojot tās pašas metodes, kādas tiek pielietotas pret teroristiem.