Spānijas raktuvē negadījumā gājuši bojā divi ogļrači
Spānijas Astūrijas reģionā piektdien notika iegruvums ogļraktuvē, kurā gājuši bojā divi ogļrači, paziņoja reģiona ārkārtējo situāciju dienesti.
Glābējiem piektdienas pēcpusdienā tika paziņots par iegruvumu Vegaderengosas raktuves otrajā līmenī.
Viens no bojāgājušajiem tika atrasts piektdien, bet otrs - sestdienas rītā neilgi pēc pusnakts.
"Šodien ir skumja diena Astūrijai un visai valstij," platformā "X" rakstīja Spānijas premjerministrs Pedro Sančess, paužot "solidaritāti ar kalnraču saimi", upuru radiniekiem un draugiem.
Saskaņā ar Astūrijas reģiona valdības datiem šajā raktuvē ieguva antracītu kalnrūpniecības uzņēmums "TYC Narcea Special Research".
Netālu esošās Kangasdelnarseas pilsētas mērs Hosē Luiss Fontanielja izteicās, ka noticis "nelaimes gadījums". Viņš sacīja, ka inspektori nesen pārbaudīja šos raktuvi un "viss bija kārtībā".
Martā citā Astūrijas ogļraktuvē notika sprādziens, kurā gāja bojā pieci cilvēki, bet četri tika nopietni ievainoti. Tā bija traģiskākā kalnrūpniecības katastrofa Spānijā upuru skaita ziņā pēdējo gadu desmitu laikā.
Spānijas ziemeļu reģionā Astūrijā kalnrūpniecība gadsimtiem ilgi ir bijusi svarīga rūpniecības nozare.