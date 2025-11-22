Kijiva gatavojas bargai ziemai pēc Krievijas atkārtotajiem uzbrukumiem civiliedzīvotāju infrastruktūrai
Kijivā naktīs ielas iegrimst tumsā un klusumā - iedzīvotāji jau trešo ziemu pēc kārtas sagaida Krievijas uzbrukumu ēnā.
Arvien pieaugošais trieciens Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai liek galvaspilsētas iedzīvotājiem meklēt jaunus risinājumus, kā izdzīvot bez siltuma un elektrības. “Ļoti svarīgi, lai cilvēkiem būtu siltums un cerība,” norāda deju studijas īpašnieks Dmitro Kustovs. Viņš pats ieguldījis vairāk nekā tūkstoti eiro ģeneratoros, lai cilvēki turpinātu nākt uz nodarbībām. “Es gribu, lai šeit vienmēr būtu gaisma. Tas palīdz cilvēkiem atlaist emocijas.”
Lai gan valdība sola, ka gāzes rezerves ziemai pietiks, bažas par infrastruktūras izturību aug. Kustovs atzīst: “Mans prāts ir tik ļoti pielāgojies situācijai, ka elektrības pārrāvumi jau kļuvuši par ikdienu.” Taču, ja pazudīs arī apkure, viņš izeju no situācijas neredz. Tikmēr ukrainis Volodimirs un viņa sieva Tatjana ir sagatavojuši sev rezerves plānu ziemai: baterijas, gāzes balonus un pat petrolejas lampas. “Ja nebūs gāzes, būs malka – man tā ir,” viņš norāda. Bet viņa sieva piebilst: “Vīrs nesatraucas, bet es gan. Man ir bail par manu tanti – viņai ir 85 gadi un viņa dzīvo viena.”
Citi iedzīvotāji runā par iepriekšējām ziemām kā par mācību, pēc kuras vairs neviens negaida ātru kara izbeigšanos. “Toreiz šķita – tas pāries. Tāpat kā šķita, ka karš nesāksies,” norāda kāda sieviete. Trīs gadus vēlāk ukraiņi masveidā iepērk ģeneratorus, kempinga plītis un elektriskās baterijas ierīces. Taču ne visi to var atļauties. Neskatoties uz grūtībām, optimisms pilsētnieku vidū saglabājas. “Es domāju, mēs vienkārši siltāk saģērbsimies. Vai arī – dejosim,” norāda viens no dejotājiem.