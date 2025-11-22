Tramps Baltajā namā negaidīti pozitīvi uzņem jauno Ņujorkas mēru Mamdani
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien negaidīti "silti" uzņēma jaunievēlēto Ņujorkas mēru Zohranu Mamdani, kuru iepriekš bija draudējis deportēt no ASV.
34 gadus vecais politiķis Mamdani, kurš šomēnes uzvarēja Ņujorkas mēra vēlēšanās, iepriekš asi kritizēja Trampu, pielīdzinot viņu "sliktiem namsaimniekiem [...] kas izmanto savus īrniekus". Savukārt 79 gadus vecais Tramps bija nosaucis Mamdani par "komunistu" un pieļāvis iespēju, ka Ugandā dzimušais ņujorkietis varētu tikt deportēts.
Viņu tikšanās Ovālajā kabinetā tika aizvadīta negaidīti "silti" un abi politiķi solījās nolikt malā domstarpības un sadarboties pilsētas nākotnes labā. Smaidošais Tramps atzinīgi novērtēja Mamdani vēsturisko uzvaru vēlēšanās, sakot, ka viņš var paveikt "dižu darbu", un nosaucot viņu par "vīru, kurš tiešām grib redzēt Ņujorku atkal diženu". "Mēs palīdzēsim viņam piepildīt katra cilvēka sapni par stipru un ļoti drošu Ņujorku," sacīja Tramps.
Mamdani nosauca tikšanos par "ļoti produktīvu" un runāja par abu līderu "kopīgo apbrīnu un mīlestību" uz ASV lielāko pilsētu un finanšu centru. Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social" dalījās ar šīs tikšanās fotogrāfijām, jūsmojot, ka "bija liels gods tikties ar Zohranu Mamdani - jauno Ņujorkas pilsētas mēru!".
Daži konservatīvie pauda neapmierinātību, un ievērojama galēji labējā aktīviste Lora Lūmere nosauca negaidīto sirsnību šīs tikšanās laikā par politiskas katastrofas priekšvēstnesi republikāņiem. "Demokrāti pēc šodienas gūs milzu panākumus vidustermiņa vēlēšanās," Lūmere rakstīja platformā "X". "Kāda būs republikāņu kampaņa pirms 2026. gada, ja Mamdani un viņa politika tagad tiek uzskatīti par racionāliem?"