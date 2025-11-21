Baiss skats: Dubaijas aviošovā nogāžas Indijas iznīcinātājs. VIDEO
Piektdien Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) Dubaijas aviošovā parauglidojuma laikā avarējis Indijas reaktīvais iznīcinātājs, kura pilots gājis bojā, pavēstīja varasiestādes.
"Indijas iznīcinātājs "Tejas", kas piedalījās šodienas parauglidojumos Dubaijas aviošovā, avarēja, un tā rezultātā traģiski gāja bojā pilots," Dubaijas valsts mediju pārvalde paziņoja platformā "X". Sociālajos medijos publicētajos video redzams, kā lidmašīna lielā ātrumā gāžas zemē un pēc trieciena pārvēršas liesmu mākonī.
Incidents notika Tuvo Austrumu lielākā aviošova pēdējā dienā. Simtiem cilvēku norisēm sekoja no tribīnēm, bet lidlaukā bija daudzas lidmašīnas, helikopteri un cita tehnika. Šonedēļ šovu apmeklēja tūkstošiem cilvēku, arī aviācijas nozares vadītāji un militārpersonas.
Indijas Gaisa spēki paziņoja, ka tiek veikta izmeklēšana par negadījumu.
Dubaijas aviošovi tiek rīkoti kopš 1986. gadā, un nule notikusī ir pirmā aviokatastrofa pasākuma vēsturē.