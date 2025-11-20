"Nord Stream" spridzināšanā apsūdzētais ukrainis tiks nodots Vācijai
Ukrainas pilsonis Serhijs Kuzņecovs, kurš apsūdzēts par gāzes cauruļvada "Nord Stream" spridzināšanu 2022. gadā, tiks izdots Vācijai, lēmusi Itālijas augstākā tiesa.
49 gadus vecais vīrietis tuvāko dienu laikā tiks nodots Vācijas policijai un pēc tam ar lidmašīnu aizvests uz Vāciju. Domājams, ka viņš tiks tiesāts Hamburgā. Vācijas prokuratūra apsūdz Kuzņecovu sprādziena organizēšanā. Ja viņš tiks atzīts par vainīgu, viņam draud 15 gadu cietumsods. Kuzņecovs savu vainu apsūdzībās noliedz.
Kā ziņots, 2022. gada septembra beigās gāzesvadus "Nord Stream" sabojāja vairāki sprādzieni. "Nord Stream 1" iepriekš tika izmantots, lai piegādātu Vācijai Krievijas gāzi, bet sprādziena brīdī gāzes piegāde jau bija apturēta saistībā ar Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā. Savukārt "Nord Stream 2" vēl nebija nodots ekspluatācijā, ko arī aizkavēja Krievijas agresija pret Ukrainu.
Vācijas izmeklētāji apgalvo, ka tiem izdevies noskaidrot visu gāzesvada "Nord Stream" spridzināšanā iesaistīto personības. Saskaņā ar izmeklētāju viedokli spridzinātāju grupā bijuši septiņi cilvēki - četri ūdenslīdēji, spridzināšanas speciālists, kuģa kapteinis un grupas vadītājs Kuzņecovs. Visi iespējamie operācijas dalībnieki ir Ukrainas pilsoņi, un Vācija izdevusi orderus viņu aizturēšanai. Kuzņecovs apgalvo, ka spridzināšanas brīdī dienējis Ukrainas armijā un atradies Ukrainā.
Kuzņecovs tika aizturēts Itālijā augusta beigās, kad viņš tur pavadīja brīvdienas kopā ar sievu un bērniem. Kopš aizturēšanas viņš tiek turēts apcietinājumā augstas drošības cietumā Itālijas ziemeļos un nesen vairākas dienas rīkoja badastreiku.
Boloņas tiesa septembra vidū atļāva Kuzņecovu izdot Vācijai, bet apsūdzētā advokāts vērsās Augstākajā tiesā, kas oktobra vidū apturēja izdošanu procedūras kļūdu dēļ. Lieta tika nodota Boloņas apelācijas tiesai, kas 27. oktobrī atbalstīja izdošanu, bet šis tiesas lēmums tika pārsūdzēts.
Par "Nord Stream" spridzināšanu aizdomās tiek turēts arī cits Ukrainas pilsonis, kurš septembrī tika aizturēts netālu no Varšavas, bet Polijas tiesa oktobrī noraidīja viņa izdošanu Vācijai.