Kosovai neizdodas izveidot jaunu valdību; gaidāmas pirmstermiņa vēlēšanas
Kosovas parlaments trešdien atkal noraidīja premjerministra kandidātu, apglabājot līdzšinējā valdības vadītāja Albina Kurti cerības uz trešo pilnvaru termiņu.
Februārī notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarēja Kurti pārstāvētā kreisi centriskā Pašnoteikšanās kustība (LVV), taču nespēja nodrošināt absolūto vairākumu.
Tā bija jau otrā reize, kad LVV zaudēja balsojumā par savu premjera amata kandidātu, un tas bija pēdējais mēģinājums, ko pieļauj konstitūcija, pirms tiek izsludinātas ārkārtas vēlēšanas.
Pirms trim nedēļām pats Kurti neizturēja parlamenta uzticības balsojumu.
Tagad prezidentam ir jāpaziņo datums, kad notiks ārkārtas vēlēšanas.
Iepriekš opozīcijas deputāti boikotēja parlamenta sēdi, kurā bija paredzēts ratificēt vienošanos ar Pasaules Banku un Eiropas Savienību (ES) par finansiālo palīdzību.
Finanšu ministra pienākumu izpildītājs Hekurans Murati brīdinājis, ka līguma neratificēšana var radīt Kosovai 200 miljonus eiro lielus zaudējumus.
Kurti pilda premjerministra pienākumus jau desmit mēnešus, kamēr sašķeltais parlaments pastāvīgi novilcināja balsojumus par jaunās valdības apstiprināšanu.