Lietuva stiprina gaisa telpas aizsardzību - top jauna sistēma
Lietuva trīs gadu laikā izstrādās integrētu pretgaisa aizsardzības sistēmu, kurā būs iesaistīta armija, robežsardze un Sabiedriskās drošības dienests, paziņoja Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas padomnieks nacionālās drošības jautājumos Deivids Matuļonis.
"Mums ir jābūt integrētai gaisa telpas aizsardzības sistēmai, kurā iesaistītas trīs institūcijas: Lietuvas Bruņotie spēki, Valsts robežsardzes dienests un Sabiedriskās drošības dienests," žurnālistiem otrdien pēc prezidenta vadītās Valsts aizsardzības padomes sēdes teica Matuļonis.
Viņš piebilda, ka integrētajai pretgaisa aizsardzības sistēmai vajadzīgais ir jāiegādājas trīs gadu laikā un sistēmas izveidei nepieciešamie pasākumi izmaksās vairākus simtus miljonu eiro, izmantojot valsts aizsardzībai piešķirtos līdzekļus bez papildu finansējuma.
Lietuvas nākamā gada budžeta projektā valsts aizsardzībai paredzēti 4,8 miljardi eiro jeb 5,38% no valsts iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir vairāk nekā līdzšinējie 4% no IKP. Valsts līderi jau iepriekš vienojās līdz 2030. gadam izveidot armijas divīziju. Kā teica Matuļonis, pretgaisa aizsardzības izveidei nevajadzētu kavēt savlaicīgu armijas divīzijas izveidi.
"Iespējams, būs nepieciešama zināma prioritāšu pārskatīšana, taču uzskatu, ka tas neietekmēs divīzijas projekta īstenošanu. Šajā gadījumā mums pašiem būtu jājautā armijai, kur mēs varam veikt samazinājumus un ko varam darīt, netraucējot stratēģisko projektu īstenošanu," paskaidroja Nausēdas padomnieks.
Lietuvas Bruņoto spēku komandieris ģenerālis Raimunds Vaikšnors pagaidām nav precizējis spējas, kas tiks izmantotas plānotajā pretgaisa aizsardzības sistēmā.
"Šis ir jauns plānošanas pieņēmums, kas mums būs jāņem vērā, pārskatot mūsu spēju attīstības prioritātes," teica Vaikšnora preses pārstāvis majors Edvīns Urbons.
Matuļonis informēja, ka plānotā sistēma iekļaus pasākumus gaisa telpas pārkāpēju identificēšanai, to brīdināšanai un neitralizēšanai. Sistēmai jāspēj neitralizēt gan bezpilota lidaparātus, gan kontrabandas gaisa balonus.
Satiksmes ministrija analizēs iespējamor Lietuvas Radio un televīzijas centra ("Telecentras") esošo tehnoloģiju izmantošanu gaisa telpas aizsardzībai.
Tikmēr Enerģētikas ministrija veic pasākumus, lai uzdotu valsts uzņēmumiem ieguldīt līdzekļus gaisa telpas pārkāpēju atklāšanā un elektroniskajā karadarbībā.
"Šī patiešām ir apsveicama "Telecentras" iniciatīva. Mums vispirms ir jāizmēģina šie sensori un jāiesniedz secinājumi Aizsardzības ministrijai, lai redzētu, vai tos ir iespējams integrēt militārajās sistēmās vai nē. Šajā gadījumā mēs pagaidām koncentrējamies tikai uz pašu iniciatīvu," teica Matuļonis.
Lietuvas amatpesonas pauž arvien lielākas bažas par gaisa telpas aizsardzību pēc tam, kad vasarā Lietuvā ielidoja divi Krievijas bezpilota lidaparāti "Gerbera", no kuriem vienam bija sprāgstvielas.
Situāciju vēl vairāk saasināja no Baltkrievijas palaistu kontrabandas balonu radītie riski, kuru dēļ tiek traucēta Lietuvas lidostu darbība.