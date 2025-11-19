Maskavas dīķī atrod somu ar maza puisēna galvu, mamma atzīstas slepkavībā
Pagājušās nedēļas nogalē Maskavas dīķī atrada somu ar maza puisēna galvu, un atradums satrieca sabiedrību. Tomēr šokējošākais vēl tikai bija priekšā — viņa mamma atzinusies sava dēla slepkavībā, taču iemeslu paskaidrot nav spējusi. Bērna ķermenis bez nozāģētās galvas esot atrasts viņas Piemaskavas Balašihas pilsētas dzīvoklī uz balkona, apgalvoja vietējie plašsaziņas līdzekļi.
Tomēr visus šokējušajā lietā vēl daudz neskaidrību. Sākotnēji tika ziņots, ka sešus gadus veco Miroslavu esot nožņaudzis viņa mātes, 31 gadu vecās Jeļenas Cukanovas piedzīvotājs, bet pati māte tikai palīdzējusi slēpt pēdas. Vēlāk parādījās Maskavas apgabala Izmeklēšanas komitejas paziņojums, ka Cukanova atzinusies sava dēla slepkavībā, bet Cukanovas māte apgalvoja, ka viņai nemaz nav nekāda vīrieša. “Pratināšanā sieviete atzinās bērna slepkavībā, uzrakstot vaļsirdīgu atzīšanos, tomēr slepkavības motīvus nespēja paskaidrot,” teikts Izmeklēšanas komitejas paziņojumā.
“Telegram” kanāls “Mash” apgalvo, ka iespējamais slepkavības iemesls varētu būt bērna invaliditāte. Puisēns bija pirmās grupas invalīds, viņam bija hidrocefālija, ko tautā dēvē par “ūdensgalvu”. Medijos norāda, ka māte pēc laulības šķiršanas par zēnu rūpējusies viena pati un nav lāga spējusi tikt galā, turklāt pati lietojusi grādīgos dzērienus un dažādaas apreibinošas vielas, viņa bijusi arī uzskaitē ar “paranoidālās šizofrēnijas” diagnozi. Tiek ziņots, ka sieviete regulāri piekāva bērnus, kaimiņi nereti viņu redzējuši neadekvātā stāvoklī un vairākkārt izsaukuši policiju, izdzirdot no dzīvokļa briesmīgus kliedzienus.
Viņas 10 gadus ilgusī laulība tika šķirta šā gada vasarā, viņai ir arī 9 gadus veca meita, kura nu dzīvo pie tēva. Viņš par dēla nāvi uzzinājis no ziņām.
Sieviete paliks apcietinājumā līdz 16. janvārim, un sociālajos tīklos pauž sašutumu, ka viņa ne visai interesējās, kas notiks ar meitu, bet vairāk satraucās, kā bez viņas iztiks dzīvoklī palikušie kaķi.