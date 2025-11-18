Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Šodien 12:29
Zelenskis dosies uz Turciju
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien apmeklēs Turciju un tur sarunās centīsies atjaunot Vašingtonas interesi par Krievijas iebrukuma izbeigšanu, ziņu aģentūrai AFP otrdien apliecināja augsta Ukrainas amatpersona.
Zelenskis Ankarā tiksies ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu, un viņa "galvenais mērķis ir panākt, lai amerikāņi atkal iesaistās" miera centienos, klāstīja amatpersona.
Turciju trešdien apmeklēs arī ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvens Vitkofs, un arī viņš, domājams, varētu tikties ar Zelenski, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz avotiem.
Zelenskis, paziņojot par gaidāmo vizīti, norādīja, ka brauciena mērķis ir "aktivizēt sarunas" par mieru ar Krieviju.
"Ar visiem līdzekļiem tuvināt kara beigas - tā ir Ukrainas galvenā prioritāte. Mēs strādājam arī pie gūstekņu apmaiņas un atgriešanās atjaunošanas," norādīja Zelenskis.
Otrdien Ukrainas prezidents ir vizītē Spānijā.