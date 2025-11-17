Tūristu saindēšanās Turcijā: pēc mātes un divu bērnu nāves visus viesnīcas iemītniekus nekavējoties pārvieto uz citu naktsmītni
Stambulā sestdien tika evakuēti viesnīcas iemītnieki, kurā uzturējās māte un divi bērni - viņi miruši iespējamas saindēšanās dēļ, ziņo vietējie mediji.
Pēc laikraksta "BirGün" ziņām, visus nenosauktās viesnīcas viesus Stambulas Fatihas rajonā pārvietoja uz citām viesnīcām. Nav precizēts, cik cilvēku skāra pārvietošana, vēsta "Postimees.ee".
Saskaņā ar izdevuma rīcībā esošo informāciju sestdien slimnīcā ar sliktu dūšu un vemšanu nogādāti vēl divi tūristi, kuri arī mitinājās šajā viesnīcā, taču precīzāki dati nav publiskoti.
Turku–vācu izcelsmes ģimenei kļuva slikti trešdien pēc tam, kad viņi piekrastes rajonā pie Bosfora tiltam piegulošās teritorijas, nogaršoja vairākus populārus ielas ēdienus.
Viņus nogādāja slimnīcā, taču abi bērni - sešus un trīs gadus veci - nomira ceturtdien, bet māte - dienu vēlāk, paziņoja tieslietu ministrs.
Tēvs joprojām atrodas kritiskā stāvoklī, piektdienas vēlā vakarā platformā "X" informēja Stambulas reģionālās veselības pārvaldes vadītājs Abdullāhs Emre Gjuners.
Dažādi mediji izteikuši minējumus par vairākiem ēdieniem, kurus ģimene, iespējams, bija ēdusi. Tomēr izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka viesnīcas pirmajā stāvā esošais numurs nesen ticis apstrādāts ar pesticīdiem, sestdien ziņoja portāls "Hürriyet".
Policija aizturējusi viesnīcas darbinieku un divus dezinsekcijas speciālistus, tādējādi aizturēto skaits lietā pieaudzis līdz septiņiem, teikts paziņojumā.
Varas iestādes norāda, ka runa ir par Turcijā dzimušu ģimeni, kas dzīvojusi Vācijā un uz Stambulu devusies atpūsties.