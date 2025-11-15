AfD biedri ieradušies vizītē Sočos uz Kremļa partijas simpoziju
Vācijas labējās eiroskeptiķu partijas "Alternatīva Vācijai" (AfD) biedri ieradušies Krievijas Melnās jūras kūrortā Sočos, lai piedalītos Kremļa partijas "Vienotā Krievijas" un Krievijas Zinātņu akadēmijas Eiropas institūta rīkotā simpozijā "BRICS-Eiropa".
Kā ziņo izdevums RBK, Krievijā ieradušies Bundestāga deputāts, Ekonomikas un enerģētikas komitejas loceklis Štefens Kotre, AfD Saksijas nodaļas vadītājs Jergs Urbans un Eiropas Parlamenta deputāts Hanss Neihofs.
Par Kotres ierašanos raksta arī propagandas aģentūra TASS, kas ziņo, ka viņš piedalās sekciju sēdēs, kas "veltītas Eiropas politisko spēku mijiedarbības perspektīvām ar BRICS valstīm un diskusijām par jauniem dialoga formātiem daudzpolārajā pasaulē".
Dienu iepriekš Urbans publicēja fotogrāfiju ar Neihofu un Kotri, norādot, ka viņi ieradušies Sočos.
AfD līdzpriekšsēdētāja Alise Veidele otrdien kritizēja savu kolēģu plānus doties uz Krieviju. Veidele žurnālistiem atzina, ka, atklāti runājot, nesaprot, kas tieši partijas biedriem Krievijā būtu darāms.
AfD vairākkārt tikusi kritizēta par draudzīgumu pret Kremli, un partijas politiķi tiek turēti aizdomās par spiegošanu Krievijas labā.
Veidele, kas vēlas padarīt AfD pieņemamāku plašākam vēlētāju lokam, aizstāvēja partijas atvērto nostāju pret Maskavu, bet atzina, ka no vizītes Sočos nekas daudz nav iegūstams. Viņa piebilda, ka viens no partijas biedriem ir mainījis domas un uz Sočiem nedosies.
Viņa solīja pārskatīt to, kā AfD apstiprina partijas biedru ceļojumus uz ārvalstīm, un solīja, ka šie norādījumi tiks stingri ievēroti, paredzot arī sodus par pārkāpumiem, tostarp izslēgšanu no partijas.
"Procesam ir jābūt skaidri strukturētam, jo tā nedrīkst turpināties. Ir liela neapmierinātība tieši tāpēc, ka šie braucieni nekalpo nekādam mērķim," viņa piebilda.