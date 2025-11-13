No ASV militārās kapsētas ekspozīcijas izņemtas liecības par melnādaino amerikāņu ieguldījumu II pasaules karā
Nīderlandes pilsētā Margratenē, kur atrodas viena no lielākajām ASV militārajām kapsētām Eiropā, pazudušas visas liecības par melnādaino amerikāņu ieguldījumu II pasaules karā.
Kapsētā, kas ir pēdējā atdusas vieta tūkstošiem amerikāņu karavīru, aizvadītajā gadā tika uzstādīts stends, kas godināja tādus melnādainos ASV karavīrus kā Džefersonu Viginsu, kurš Otrajā pasaules karā kalpoja armijā kā pirmais leitnants. Tomēr šobrīd pēc Amerikas Kara pieminekļu komisijas (ABMC) veiktās iekšējās pārbaudes, stends ticis noņemts.
ABMC paziņoja, ka stends tika noņemts saskaņā ar iekšējās pārbaudes rezultātiem, kas liecināja, ka tas neatbilst aģentūras piemiņas misijai. Tomēr šī lēmuma pieņemšana ir izraisījusi vietējo politiķu un iedzīvotāju protestus, kuri aicina komisiju atjaunot šo piemiņas vietu, lai godinātu melnādaino amerikāņu karavīru ieguldījumu, kas palīdzēja atbrīvot Nīderlandi no nacistu okupācijas Otrā pasaules kara laikā.
Stends ar nosaukumu "Melnādaino karavīru ieguldījums Otrajā pasaules karā: Cīņa uz diviem frontiem" tika uzstādīts 2024. gadā, lai izceltu melnādaino karavīru lomu karā. Šie karavīri, kas piedalījās kaujās, piedzīvoja ne tikai kara šausmas, bet arī rasu diskrimināciju, kas tajā laikā bija klātesoša gan militārajā vidē, gan sabiedrībā.