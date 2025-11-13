Meitenes Putinam: vērienīgs žurnālistu pētījums atklāj satraucošus faktus par Krievijas prezidenta privāto dzīvi
Krievijas diktatora mīļāko vidū atklāta nepilngadīgā. Idevuma "Proekt" žurnālisti atraduši attiecīgus pierādījumus. Iepriekš viena no izmeklēšanas līdzautorēm stāstīja "Postimees.ee" par šī darba mērķiem.
Iepriecināt Putinu
Izdevums "Proekt" turpina publicēt nodaļas no sava lielā izmeklēšanas projekta "Tēvi un vectēvi". 13. janvārī iznāca "Piektais skats. Pirmās nakts tiesības", kurā starp citu stāstīts par nepilngadīgo Vladimira Putina mīļāko Alisu Harčevu.
Jauniete nonāca Putina gultā 2010. gadā, būdama 17 gadus veca, pēc tam, kad kļuva par vienu no dāvanas saņēmējām toreizējam premjerministram.
Prokremliskās jauniešu kustības "Naši" aktīvisti toreiz Putinam uzdāvināja slaveno kalendāru ar jaunām studentēm apakšveļā. Kalendāra autori centās iepriecināt Putinu un piesaistīt viņa uzmanību.
2010. gada 6. oktobrī kustības "Naši" preses sekretāre Kristina Potupčik savā blogā publicēja šī erotiskā kalendāra lapas, katrā no kurām bija viena meitenes fotogrāfija ar divdomīgiem aicinājumiem, piemēram: "Ko sakāt par trešo reizi?"
"Proekt" atgādina: "Šis jautājums bija ar politisku nokrāsu - valsts tajā laikā minēja, vai Putins ies uz trešo prezidenta termiņu."
Один день — одно имя: Алиса Харчева pic.twitter.com/1W5y9mIbkS— Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) March 31, 2016
Deviņas no šīm modelēm bija Maskavas Valsts Universitātes žurnālistikas fakultātes studentes, divas - šīs paša universitātes absolventes, bet viena (attēlota aprīļa lapā) bija 17 gadus veca vidusskolniece, kurai tajā gadā neizdevās iestāties universitātē. Viņas vārds bija Alisa Harčeva.
Алиса Харчева это вам не Моника Левински. И тут переиграл.pic.twitter.com/vNhKEVjaBH— ℳô℘∂őℝℭκӥẽ Ήọвőҫτӥ: Бей Рашистов! 🇺🇦 (@duremarik) March 31, 2016
Putinam kalendārs patika. Šis stāsts drīz vien aizmirsās. Pēc sešiem gadiem aģentūra "Reuters" noskaidroja, ka 2015. gadā Alisa Harčeva saņēma elitāru dzīvokli Maskavā no kāda Grigorija Baevska.
"Izrādījās, ka Baevskis ir Arkādija Rotenberga cilvēks, Putina draugs. Šis starpnieks tajā pašā laikā nodrošināja dzīvokļus arī prezidenta meitai Katerinai Tihonovai, kā arī Putina mīļākās Alinas Kabaevas vecmāmiņai. Kopumā Alisa nonāca blakus sievietēm, kas bija tuvāk valsts vadītājam, un, kā daudzi jau toreiz varēja nojaust, tas nebija nejauši," norāda izmeklētāji.
Tikšanās lauku rezidencē
Izdevums "Proekt" spēja parunāt ar četriem cilvēkiem, kas tieši bija iesaistīti Alisas Harčevas un Putina iepazīstināšanā, kā arī atklāja jaunus datus, kas apstiprina valsts vadītāja ilgstošo saikni ar jaunu meiteni.
Alisa dzimusi profesionālā hokejista ar bumbiņu Vsevoloda Harčeva ģimenē, kurš spēlēja Maskavas "Dinamo" komandā. Taču tēvam nebija to kontaktu, kas bija žurnālistikas fakultātes absolventiem, kas strādāja ar "Naši".
Caur draudzenēm meitene iepazinās ar žurnālistikas fakultātes absolventu Vladimiru Tabaku, kurš bija "radošās grupas vadītājs interneta projektu izveidē prezidenta administrācijā". Tieši šis toreiz vēl nepazīstamais Jura Dudja kursabiedrs radīja erotiskā kalendāra ideju. Projekts tika saskaņots ar "Naši" vadību - Vasiliju Jakemenko un Vladislavu Surkovu. Kopā ar dāvanu eksemplāru kalendāra Kremļa amatpersonām nodota arī studentu kontaktinformācija.
Alisas telefons zvanīja salīdzinoši drīz ("mazāk nekā mēnesī", atceras viens no sarunu biedriem) - balss otrā galā sasveicinājās un piedāvāja tikšanos premjera lauku rezidencē.
Zvanu, visticamāk, veica Putina asistents, lai gan viens no mūsu sarunu biedriem atstāsta stāstu, kas cirkulēja "Naši" vidū - tas bijis premjers, ko bija pārsteigusi skaistās meitenes fotogrāfija. "Visi, kas ar mums runāja, vienojās vienā - starp Harčevu un Putinu sākās intīmas attiecības," raksta "Proekt".
Meitene regulāri brauca pie premjera - šīs vizītes, protams, sakrita ar Alinas Kabaevas prombūtni no rezidences, kura tajā laikā jau bija Putina galvenā mīļākā. Formālā sieva Ludmila tajā laikā vairs nedzīvoja kopā ar premjeru.
Romāns ar premjeru, protams, tika slēpts, taču pašu Alisu no publikas neslēpa. Gluži pretēji - kad meitene vēlējās piedalīties konkursā "Mis Krievija", viņa nekavējoties iekļuva finālā, ko pārraidīja valsts un Putina draugiem piederošais kanāls NTV.
Любовница Путина прошла в финал конкурса «Мисс Россия»— Новости «Агентства» (@agents_media) November 13, 2025
Во время отношений с Владимиром Путиным в 2011 году Алиса Харчева оказалась в финале конкурса красоты «Мисс Россия», который транслировали по НТВ. Эту деталь «Проект» обнаружил при работе над исследованием кумовства в России… pic.twitter.com/opHfpIYfv5
Visa valsts, to nezinot, vēroja, kā valdības vadītāja mīļākā soli pa solim iziet konkursu - defilē peldkostīmā un vakarkleitā, atbild uz žūrijas jautājumiem. Kā Alisa iztērētu 6,5 miljonus dolāru (kāpēc pārējām meitenēm vadītājs piedāvāja tērēt mazāk)? Viņa minēja, ka dotu vecākiem, palutinātu brāli un draudzenes, nodrošinātu saviem suņiem jaunus mētelīšus, ieguldītu daļu naudas biznesā - pārliecinoši uzskaitīja, un atšķirībā no citām dalībniecēm nepieminēja personīgās vajadzības.
Cenšas izmantot saikni ar Putinu
Putina mīļākā pieticīgi palika labāko desmitniekā. Tas, iespējams, ir vienīgais atšķirīgais elements salīdzinājumā ar līdzīgu galma skaistumkonkursu, ko dažus gadus iepriekš rīkoja Čečenijas vadītājs Ramzans Kadirovs savām mīļākajām. Pie viņa uzvarēja "viņas sievietes".
Pēc tam "Naši" saprata, ka Harčevas saikni ar Putinu var izmantot sev par labu.
"Pirms katra nākamā randiņa ar Putinu "Naši" lūdza Alisu nodot viņam kādu lūgumu. Taču no jaunās meitenes nekļuva par "Madame de Pompadour". Vai nu viņa pati neuzstāja uz Putinam nodotajām idejām, vai tās viņam nepatika. Vismaz mūsu sarunu biedri vairs neatceras, ka kāda no tām iniciatīvām, ko Alisa nesa Putina gultā, būtu īstenota," stāsta izmeklēšanas žurnālisti.
Aptuveni gadu vēlāk šīs attiecības beidzās - Putins vairs neizsauca Alisu ciemos. Viens no "Proekt" sarunu biedriem pieļauj, ka mēģinājumi izmantot romānu varēja kaitināt Putinu.
Sakritības pēc apmēram tajā pašā laikā "Naši" vispār zaudēja uzticību valsts vadībā. 2011. gada beigās, tieši pēc Putina lēmuma par "trešo termiņu", valstī sākās vairākus mēnešus ilgstoši masveida protesti, kam "Naši" nespēja neko pretstatīt. Organizāciju izformēja, Surkovu atbrīvoja no amata kā Kremlī atbildīgo par iekšpolitiku, bet Jakemenko atlaida.
Divus gadus pēc "Naši" kalendāra filmēšanas un aptuveni gadu pēc attiecību beigām ar Putinu Alisa nolēma par sevi atgādināt. Viņa publicēja savu fotogrāfiju prezidenta dzimšanas dienā ar virsrakstu "Pussy for Putin".
Это Алиса Харчева. По данным Reuters, Алисе подарили квартиру на Рублевке от друга Ротенберга - как и Алине Кабаевой pic.twitter.com/X8FMXqiZlZ— Peter Verzilov (@gruppa_voina) March 31, 2016
Pēc romāna ar Alisu Harčeva un Putinu, kā izteicās viens no "Proekt" sarunu biedriem, "viņa tika uzņemta Maskavas Valsts Starptautisko Attiecību Institūtā". Attiecību laikā ar Putinu meitene zaudēja interesi par žurnālistiku, tāpēc, kad viņai piedāvāja izvēlēties jebkuru valsts augstskolu, viņa izvēlējās Starptautisko attiecību institūtu, kurā arī nekavējoties tika uzņemta. Tagad viņa ir "Bronzeglow" solārija studijas līdzīpašniece un uztur kontaktus ar saviem "labvēļiem" - vismaz 2021. gadā viņa lidoja uz Turciju biznesa lidmašīnā kopā ar Kristīnu Potupčiku.
Vladimirs Tabaks, kurš iepazīstināja Alisu, izveidoja karjeru Kremlī. Viņam ne reizi vien uzticēja svarīgus uzdevumus, tostarp darbu Putina vēlēšanu štābā. Tagad erotiskā kalendāra producents vada propagandas organizāciju "Dialog".
Tās uzdevums - veicināt varas iestāžu dienaskārtību internetā. Taču tas nav viss, ko dara organizācija "Dialog". Kremlis šai daudzmiljardu organizācijai uzticējis vienu ļoti jutīgu uzdevumu. Šī ir visvairāk amorālā daļa Alisas Harčevas stāstā.
Iegūst amatus bērnu "panākumu" dēļ
2010. gadu beigās Alisas tēvs palika bez darba - viņš jau bija par vecu hokeja spēlēšanai, bet trenera profesija neizdevās. 2020. gadā viņu pieņēma darbā pie Tabaka - tas ir viens no retajiem karjeras apgrieztās mantinieku shēmas piemēriem, kad vecāki iegūst amatus un labklājību, pateicoties bērnu "panākumiem" (izmeklēšanā "Tēvi un vectēvi" parādās vairāki šādi piemēri).
Pēdējos gados Harčevs saņem atalgojumu no Tabaka. Ko bijušais hokejists var darīt propagandas organizācijā, nav zināms. Izmaksas sastāda apmēram 100 tūkstošus rubļu mēnesī.
"Sanāk, ka Putins ar 100 tūkstošu mēneša atalgojumu novērtēja tēva labklājību meitenei, kas kādreiz viņam patika 17 gadu vecumā," "Proekt" tā noslēdz Putina romānu ar nepilngadīgo.