Apvienotās Karalistes mēģinājums atvērt slepenu kontaktu ar Putinu beidzies neveiksmīgi
Ārzemju medijos parādījusies interesanta informācija par iespējamu iniciatīvu, kurā iesaistīts Apvienotās Karalistes nacionālās drošības padomnieks Džonatans Pauels.
Saskaņā ar laikraksta “Financial Times” ziņoto, Pauels šogad mēģinājis atvērt slepenu saziņas kanālu ar Krievijas līderi Vladimiru Putinu, jo Lielbritānija un tās tuvākie Eiropas sabiedrotie baidījušies, ka Donalda Trampa administrācija varētu atstāt viņu intereses par Ukrainu novārtā.
Trīs ar šo iniciatīvu saistītas personas laikrakstam atklājušas, ka Pauels šā gada sākumā piezvanījis Putina ārpolitikas padomniekam Jurijam Ušakovam. Ziņojumā teikts, ka šī pieeja tika uzskatīta par veidu, kā nodrošināt, lai Lielbritānijas un citu Eiropas valstu nostāja tiktu pareizi nodota Krievijai.
Tomēr viens no avotiem norādījis, ka telefona saruna starp Pauelu un Ušakovu “neizdevās” un tā arī nav novedusi pie turpmākas saziņas.
Cita Eiropas amatpersona “Financial Times” atzinusi, ka daļu sabiedroto satraucis Pauela mēģinājums izveidot šo kontaktu “pirms Krievijai tiek izdarīts lielāks spiediens” ar sankcijām un citiem pasākumiem, kuru mērķis ir panākt, lai Maskava sēstos pie sarunu galda no pēc iespējas vājākas pozīcijas.
Amatpersona piebildusi, ka pastāvējis arī risks, ka Trampa administrācija varētu uztvert Pauela rīcību negatīvi, ņemot vērā ASV vadītās pūles nodrošināt miera sarunas.
Kremlis vairākkārt centies vājināt Eiropas pozīcijas, apgalvojot, ka tā esot pakļauta ASV ietekmei. “Jau iepriekš bija skaidrs, ka Eiropas Savienībai nav lielas suverenitātes,” šovasar augustā sacījis Putins. “Tagad ir redzams, ka tās vairs nav vispār.”