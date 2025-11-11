Pašnāvnieks Islamabadā pie tiesas uzspridzina daudzus cilvēkus. Talibi sola jaunus slaktiņus, kamēr Pakistāna nekļūs par "īstu" islāma valsti
Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā otrdien terorists pašnāvnieks, uzspridzinoties pie apgabaltiesas vārtiem, nogalinājis 12 cilvēkus un 27 ievainojis, pavēstīja Iekšlietu ministrija. Atbildību par sprādzienu uzņēmušies Pakistānas talibi (TTP), paziņojot, ka uzbrukums bija vērsts pret tiesnešiem, juristiem un amatpersonām, kas pieņēma lēmumus saskaņā islāma tiesībām neatbilstošajiem Pakistānas likumiem.
TTP draud īstenot vēl citus uzbrukumus, kamēr Pakistānā netiks ieviesti islāma likumi.
Uzbrucējs mēģināja "iekļūt tiesas telpās, bet, nespējot to izdarīt, veica uzbrukumu policijas automašīnai", notikumu gaitu raksturoja iekšlietu ministrs Mohsins Nakvi. Cietušie pamatā ir garāmgājēji un cilvēki, kas bija ieradušies uz tiesas sēdēm, vēsta mediji. TTP kaujinieki pēdējā laikā aktivizējušies, un valdība grupējumu vaino vairākos uzbrukumos un uzbrukumu mēģinājumos.
Pakistānas drošības spēki aizvadītajā naktī cīnījās ar kaujiniekiem, kas bija paslēpušies skolā Haibaras Pahtūnhvas Vanas apgabalā, netālu no Afganistānas robežas. Pakistānas iekšlietu ministrs norādīja, ka viens no uzbrucējiem bija Afganistānas pilsonis, un apgalvoja, ka Afganistāna ir tiešā veidā saistīta ar šo uzbrukumu, kurā gāja bojā trīs cilvēki. Tomēr Pakistānas galvaspilsētu Islamabadu kaujinieku vardarbība pēdējos gados bija skārusi salīdzinoši maz. Pēdējais pašnāvnieka uzbrukums Islamabadā notika 2022. gada decembrī.
Daudzi TTP līderi un kaujinieki uzturas Afganistānā. Oktobrī sadursmēs uz Pakistānas un Afganistānas robežas tika nogalināti vairāk nekā 70 cilvēki, tai skaitā aptuveni 50 afgāņu civiliedzīvotāji. Tās bija pēdējos gados asiņainākās sadursmes uz abu valstu robežas. Vardarbība izcēlās pēc 9. oktobrī Kabulā notikušiem sprādzieniem, kuros Afganistānas talibu iestādes vainoja Pakistānu.
Abas valstis oktobra vidū vienojās par trauslu pamieru, taču vairākās sarunu kārtās tā arī nav izdevies panākt stabilu vienošanos, un abas puses vaino viena otru šajā strupceļā. Pakistānas aizsardzības ministrs Havadža Asifs paziņoja, ka pašnāvnieka uzbrukums Islamabadā jāuzskata par modinātājzvanu. "Šādos apstākļos būtu veltīgi cerēt uz veiksmīgām sarunām ar Kabulas varasiestādēm," viņš piebilda.
Tikmēr Pakistānas kaimiņvalsts Indijas galvaspilsētā Deli pirmdien mīnēta auto sprādzienā tika nogalināti vismaz astoņi cilvēki.