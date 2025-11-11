Sīrijā no Damaskas Nacionālā muzeja nozagtas vairākas romiešu laika statujas.
No Damaskas muzeja nozagtas Romas impērijas laika skulptūras
Sīrijā no Damaskas Nacionālā muzeja nozagtas vairākas marmora statujas, kas datētas ar Romas impērijas laiku, otrdien atklājušas divas Sīrijas amatpersonas.
Muzejs pēc zādzības uz laiku slēgts.
Damaskas Nacionālais muzejs ir lielākais muzejs Sīrijā. Sākoties pilsoņkaram 2011. gadā, drošības pasākumi muzejā tika ievērojami pastiprināti.
Divas amatpersonas no Sīrijas Senlietu un muzeju ģenerāldirektorāta ziņu aģentūrai AFP apstiprināja zādzības faktu. Sīrijas valdība vēl nav sniegusi oficiālu paziņojumu.
Viena no amatpersonām atklāja, ka no muzeja nozagtas sešas marmora statujas. Otra amatpersona sacīja, ka zādzība notikusi svētdienas vakarā un atklāta pirmdienas rītā. Amatpersona norādīja, ka nozagtas vairākas statujas, bet precīzu skaitu neatklāja.