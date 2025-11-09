EPP līderis: "Tiem, kas spēj atgriezties Sīrijā un palīdzēt valsts atjaunošanā, jāatstāj Vācija un Eiropa un jāatgriežas Sīrijā"
Konservatīvās Eiropas Tautas partijas (EPP) līderis Manfrēds Vēbers paudis atbalstu idejai par sīriešu bēgļu atgriešanos dzimtenē.
"Tiem, kas spēj atgriezties Sīrijā un palīdzēt valsts atjaunošanā, jāatstāj Vācija un Eiropa un jāatgriežas Sīrijā," svētdien publicētajā intervijā vācu laikrakstam "Bild" norādījis Vēbers.
Viņš uzsvēris, ka juridiskā situācija ir nepārprotama. "Mēs sniedzam palīdzību ārkārtējā situācijā, taču karš ir beidzies, jums jāatgriežas savā dzimtenē," paskaidrojis lielākās Eiropas Parlamenta (EP) frakcijas vadītājs.
Viņš tomēr brīdinājis, ka nebūtu nosakāmi stingri termiņi. "Ja deportācija pirmajā mēnesī nav iespējama, jo daļa Sīrijas joprojām ir pilnīgos gruvešos, tad tā varētu būt iespējama nākamajā mēnesī," norādījis politiķis. "Taču princips galu galā ir jāīsteno."
Vēbers tomēr uzskata, ka sīriešiem, kas labi integrējušies darba tirgū, varētu piemērot izņēmumus.
"Vācijā ir daudz sīriešu, kas šeit sniedz lielu ieguldījumu. Vai mēs patiesi vēlamies visus viņus nosūtīt atpakaļ uz Sīriju?" retoriski vaicājis EPP līderis, norādot, ka imigrantiem ir svarīga loma tādās nozarēs kā veselības aprūpe.
Vēbers pārstāv Vācijas kanclera vadīto kristīgo demokrātu (CDU) Bavārijas māsaspartiju Kristīgi sociālo savienību (CSU).