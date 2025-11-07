"Kalmaegi" šonedēļ izraisīja bezprecedenta plūdus Filipīnās, aiznesot automašīnas, upju piekrastes būdiņas un pat smagus kravu konteinerus.
Šodien 07:32
Taifūns “Kalmaegi” Filipīnās prasījis 188 dzīvības, Vjetnamā vismaz piecas
Taifūns "Kalmaegi" Vjetnamā laupījis dzīvību vismaz pieciem cilvēkiem, bet Filipīnās bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 188, piektdien paziņojušas abu valstu varasiestādes.
"Kalmaegi" šonedēļ izraisīja bezprecedenta plūdus Filipīnās, aiznesot automašīnas, upju piekrastes būdiņas un pat smagus kravu konteinerus. Ceturtdien taifūns skāra Vjetnamu, kur arī nodarījis postījumus ēkām un izgāzis kokus, lai gan tur plosījies ar mazāku spēku nekā Filipīnās.
Vjetnamas iestādes vēl novērtē postījumus, bet Vides ministrija ziņoja par pieciem bojāgājušajiem un 57 sagruvušām mājām Daklakas un Zalajas provincēs. Gandrīz 3000 ēkām norauti jumti vai nodarīti citi bojājumi, kā arī nogrimuši 11 kuģi un laivas.
Taifūnam plosoties centrālajā piekrastē, bez elektroapgādes palika 1,6 miljoni klientu, bet līdz piektdienas rītam trešdaļai no tiem elektroapgāde jau bija atjaunota, ziņoja valsts elektroapgādes uzņēmums.