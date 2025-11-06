Polijas ārlietu ministrs Sikorskis velta dzēlīgu piezīmi Putinam
Krievijas diktators Vladimirs Putins izvēlējies būt par Ķīnas vasali, nevis Rietumu sabiedroto, diskutējot par Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara ģeopolitiskajiem aspektiem, Polijas telekanālam "TVP World" sacīja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis.
Ministrs atgādināja bijušā ASV nacionālās drošības padomnieka Zbigņeva Bžezinska vārdus. "Mans draugs un mentors Zbigs Bžezinskis reiz teica, ka Krievijas stratēģiskā izvēle ir vai nu būt Rietumu sabiedrotajam, vai Ķīnas vasalim," sacīja Sikorskis. "Un Putins ir izvēlējies to, kas nav Krievijas interesēs, bet viņa personīgajās interesēs, proti, palikt pie varas."
"Ķīna iegūst vasali ne tikai lēti, bet patiesībā pelnot naudu," piebilda Sikorskis. Vaicāts, vai Ķīna ir ieguvēja kara dēļ, kas ir slikts Putinam, bet arī slikts Eiropai, ministrs sacīja, ka tas ir tikai viens no Eiropas un Ķīnas sarežģītāko attiecību aspektiem.
Eiropa pārapbruņojas un saīsina piegādes ķēdes, "lai kļūtu mazāk atkarīga no tirdzniecības ar Ķīnu", norādīja Sikorskis.