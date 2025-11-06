Ukrainas armija veikusi triecienus naftas pārstrādes rūpnīcai Volgogradā un dronu palaišanas bāzei Doneckā
Ukrainas armija naktī uz trešdienu veikusi triecienu Krievijas uzņēmuma "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīcai Volgogradā un Krievijas dronu palaišanas bāzei Doneckā.
Trieciena rezultātā naftas rūpnīcā nogranda sprādziens un izcēlās ugunsgrēks. Naftas produktu pārstrāde šajā rūpnīcā sasniedz 15,7 miljonus tonnu gadā, kas ir 5,6% no visas Krievijas naftas pārstrādes, norādīts Ukrainas armijas paziņojumā.
Volgogradas apgabala varasiestādes iepriekš ziņoja, ka drona atlūzas izraisījušas ugunsgrēku Volgogradas pilsētas Krasnoarmejskas rajona rūpniecības zonā. Amatpersonas neprecizēja, kurš uzņēmums ir cietis. Šajā teritorijā atrodas arī "Lukoil" naftas pārstrādes rūpnīca. Volgogradas apgabala gubernators Andrejs Bočarovs ziņo, ka Volgogradā kāds drons trāpījis arī 24 stāvu daudzdzīvokļu mājā, nogalinot kādu 48 gadus vecu vīrieti.
Ukrainas armijas ģenerālštābs arī paziņojis, ka veikts trieciens ienaidnieka dronu palaišanas bāzei Doneckā. Trieciens tika veikts naktī uz trešdienu. Saskaņā ar Ukrainas armijas sniegto informāciju mērķis bija "Shahed" tipa dronu glabāšanas, apkalpošanas un palaišanas bāze Doneckas lidostas teritorijā. Objekta teritorijā pēc trieciena tika konstatēti sprādzieni un spēcīga sekundārā detonācija.