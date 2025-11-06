ASV plāno ievērojami samazināt avioreisu skaitu 40 lielākajās lidostās
ASV valdības darba apturēšanas dēļ, ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA) grasās no piektdienas par 10% samazināt gaisa satiksmes kapacitāti 40 lielākajās ASV lidostās.
ASV transporta ministrs Šons Dafijs un FAA nenorādīja, uz kurām lidostām un aviokompānijām šis lēmums attieksies. ASV valdības darba apturēšanas dēļ tūkstošiem federālās valdības darbinieku strādā bez algas vai nosūtīti neapmaksātā atvaļinājumā. Arī gaisa satiksmes dispečeri lidostās spiesti strādāt bez algas.
Jau vēstīts, ka ASV valdības darba apturēšana kļuvusi par garāko vēsturē. Cik ilgi tā turpināsies atkarīgs no tā, vai republikāņi un demokrāti Kongresā spēs panākt vienošanos par federālo budžetu nākamajam fiskālajam gadam.
Gaisa satiksmes dispečeriem tas nozīmē, ka viņi otro reizi pēc kārtas nesaņems pilnu algu. Dafijs norādīja, ka daudzi no viņiem bijuši spiesti meklēt otru darbu, lai spētu izdzīvot. Mediji ziņoja, ka FAA lēmums var ietekmēt tūkstošiem avioreisu.