Šaušalīgs skats - ātrvilciens Nīderlandē ietriecas kravas automašīnā. VIDEO
Pagājušajā nedēļā Nīderlandē notika briesmīga avārija, kurā ātrvilciens taranēja uz dzelzceļa pārbrauktuves iestrēgušu kravas automašīnu. Par laimi, dzīvību neviens nezaudēja, tomēr vietējais dzelzceļa operators “ProRail” publicējis katastrofas mirkļa videoierakstu, lai brīdinātu visus autovadītājus: ja automašīna tomēr atrodas uz pārbrauktuves vilciena tuvošanās brīdī, kad nolaižas barjeras — nekādā gadījumā neapstāties un labāk salauzt barjeras nekā riskēt ar dzīvību.
Šāds kategorisks ieteikums pausts pēc 30. oktobrī notikušās šaušalīgās avārijas Meterenas ciemā apmēram 70 kilometrus uz dienvidaustrumiem no Amsterdamas. Bumbierus pārvadājusī kravas automšīna šķērsoja sliedes, taču sāka braukt atpakaļgaitā, lai palaistu pretimbraucošo vieglo automašīnu. Kad kravas automašīna atkal nokļuva uz sliedēm, abās pusēs sāka nolaisties barjeras, tuvojoties ātrvilcienam. Kamēr automašīnas šoferis mēģināja manevrēt, vilciens ietriecās automašīnā, sašķaidot kravas nodalījumu. Katastrofā cieta pieci cilvēki, bet apmēram 200 vilciena pasažieri tika evakuēti.
Pēc tam strādniekiem nācās veltīt ilgu laiku, lai sliedes un to apkārtni attīrītu no atlūzām un izmētātajiem bumbieriem.
“ProRail” paziņojusi, ka uzņēmums apzināti publiskojis šo baiso katastrofas video, kas “parāda, cik ātri viss var sanākt slikti uz dzelzceļa pārbrauktuves”, lai novērstu līdzīgas avārijas nākotnē, vēsta “dutchnews.nl”. “Mēs vēlamies brīdināt būt modriem jo īpaši lielo transportlīdzekļu vadītājus,” paziņoja uzņēmuma pārstāvis. “Iestrēgšanas gadījumā brauciet cauri barjerām — tās ir izgatavotas tā, lai [šādā situācijā] salūztu.”