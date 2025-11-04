ES apstiprina 1,8 miljardu eiro maksājumu Ukrainai, Vācija piešķirs vēl 3 miljardus eiro militārajai palīdzībai
Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis otrdien apstiprinājušas 1,8 miljardu eiro maksājumu Ukrainai ES ilgtermiņa finansiālās palīdzības programmas ietvaros. Savukārt Vācija plāno nākamgad palielināt militāro palīdzību Ukrainai par trim miljardiem eiro.
ES finansējuma mērķis ir nodrošināt iespēju Ukrainai turpināt valsts pārvaldes darbību. Maksājums ir daļa no 50 miljardu eiro aizdevumu un dotāciju palīdzības paketes periodam no 2024. līdz 2027. gadam. Maksājumi ir saistīti ar reformām, kas ir saskaņotas ar Ukrainas ilgtermiņa mērķi pievienoties Eiropas Savienībai un koncentrējas uz valsts atveseļošanos, rekonstrukciju un modernizāciju.
Tikmēr Vācija plāno nākamgad palielināt militāro palīdzību Ukrainai par trim miljardiem eiro līdz aptuveni 11,5 miljardiem eiro, otrdien paziņoja Vācijas Finanšu ministrija. Vācijas finanšu ministrs Larss Klingbeils "paredzēs vēl trīs miljardus eiro atbalstam Ukrainai parlamenta budžeta procesā 2026. gadam", ziņu aģentūrai AFP pavēstīja ministrijas preses pārstāvis.
"Tas cita starpā ietver artilēriju, bezpilota lidaparātus, bruņumašīnas un divu "Patriot" sistēmu nomaiņu," atklāja ministrijas preses pārstāvis. Viņš piebilda, ka "Vācija ir Ukrainas lielākā atbalstītāja Eiropā" un "tas attiecas uz finansiālo, ekonomisko un militāro atbalstu". "Mēs turpināsim sniegt atbalstu tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, " viņš uzsvēra.