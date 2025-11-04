Ukraina līdz novembra beigām plāno ražot līdz 800 pārtvērējdronu dienā
Ukraina līdz novembra beigām ražos 600-800 pārtvērējdronus dienā, pirmdien pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Es teicu, ka rudenī tiks saražots līdz 1000 pārtvērējdronu dienā. Un tie tiks saražoti vienas dienas laikā. Nenoliedzami, sarežģīts gadījums," atzina prezidents.
"Mēs uzskatām, ka līdz novembra beigām dienā tiks saražoti 600-800 pārtvērējdroni. Ja nekas nenojuks, jo reizēm, kā mēs saprotam, atlido. Dažkārt mums trāpa ne tikai enerģētikai, jums tas būtu jāzina," klāstīja Zelenskis.
Neraugoties uz krievu triecieniem ieroču rūpnīcām, tās visas ir atsākušas darbību, norādīja prezidents.
"Tas nozīmē, ka atbilstoši situācijai šodien mēs neesam zaudējuši nevienu tālās darbības rādiusa ieroču veidu. Dažreiz masveida ražošana palēninās, jo mēs zaudējam vienu vai otru [elementu], tā ir taisnība. Bet mēs arī veicam triecienus krieviem," norādīja valsts vadītājs.