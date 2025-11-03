Ilustratīvs attēls.
Šodien 16:51
Turcijā gājusi bojā atpūtniece no Igaunijas
Pirms dažām dienām Turcijā traģiski gājusi bojā Igaunijas iedzīvotāja, kura tur atpūtās kopā ar savu bērnu.
Kā kļuvis zināms "Postimees.ee" redakcijai, sieviete atradās atvaļinājumā Turcijā kopā ar savu bērnu, kad, šķērsojot ceļu, viņu notrieca transportlīdzeklis.
Diemžēl mediķiem neizdevās glābt viņas dzīvību. Ārlietu ministrijas preses sekretāre Reti Tautsa apstiprināja, ka ministrijai ir zināms par notikušo.
"Ārlietu ministrijai ir informācija par incidentu, un mēs esam uzturējuši saziņu gan ar tūroperatoru, gan ar bojāgājušās nepilngadīgā bērna tēvu. Personas datu aizsardzības dēļ sīkāku informāciju sniegt nevaram," sacīja Tautsa.