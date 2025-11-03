Maldīvas.
Maldīvu salās mūža garumā aizliegts smēķēt cilvēkiem, kas dzimuši pēc 2007. gada - tostarp tūristiem
Maldīvu salās stājies spēkā likums, kas mūža garumā aizliedz smēķēt visiem, kas dzimuši pēc 2007. gada janvāra - neatkarīgi no viņu vecuma, ziņo "The Guardian".
Likums aizliedz tabakas izstrādājumu pirkšanu, pārdošanu un lietošanu. Tas attieksies arī uz ārzemniekiem, kas atpūšas Maldīvu salās.
2022. gadā Jaunzēlande kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas mūža garumā aizliedza pirkt tabakas izstrādājumus visiem iedzīvotājiem, kas dzimuši pēc 2008. gada.
Mazāk nekā divu gadu laikā likums tika atcelts - varasiestādes to skaidroja ar nelikumīgā tabakas tirgus pieaugumu.
Pašlaik līdzīgi likumprojekti dažādās pasaules valstīs ir dažādos apspriešanas posmos.