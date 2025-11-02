Pasaulē
Šodien 16:31
Vjetnamu posta plūdi, daudzi bojāgājušie
Lietavu izraisītos plūdos Vjetnamas centrālajā daļā šonedēļ gājuši bojā 35 cilvēki, svētdien paziņoja katastrofu seku likvidēšanas dienesta amatpersonas. Vēl pieci cilvēki ir pazuduši bez vēsts.
Pašlaik vēl ir applūdušas vairāk nekā 16 500 mājas, bet plūdu gaitā applūdušas pavisam vairāk nekā 100 000 mājas.
Gājuši bojā vairāk nekā 40 000 mājputnu un mājlopu, kā arī izpostītas lauksaimniecības zemes 5300 hektāru platībā.
Applūdusi arī tūristu iecienītā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Hoijanas vecpilsēta, kur cilvēki pārvietojas ar laivām.