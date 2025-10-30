Francijas tieslietu ministrs cietumā apmeklējis eksprezidentu Sarkozī, kuram jāsēž līdz 2030. gadam
Francijas tieslietu ministrs Žeralds Darmanēns apmeklējis cietumā bijušo Francijas prezidentu Nikolā Sarkozī, ceturtdien atklāja informēts avots. Sarkozī kopš 21. oktobra sēž Parīzes Santē cietumā.
Kā ziņots, Parīzes tiesa 25. septembrī piesprieda 70 gadus vecajam Sarkozī piecu gadu cietumsodu, atzīstot viņu par vainīgu noziedzīgā sazvērestībā saistībā ar nelikumīga priekšvēlēšanu kampaņas finansējuma saņemšanu no toreizējā Lībijas diktatora Muamara Kadafi.
Darmanēns tikās ar Sarkozī trešdienas vakarā cietuma direktora klātbūtnē. Tikšanās laikā tika apspriesta Sarkozī drošība cietumā.
Ministrs vēl pirms Sarkozī ierašanās cietumā paziņoja, ka gatavojas apmeklēt eksprezidentu, lai pārliecinātos, ka viņa drošības apstākļi ir atbilstoši viņa īpašajam statusam. Prokurors Remi Heics gan brīdināja, ka šāds apmeklējums var apdraudēt tiesu neatkarību.
Pagājušajā nedēļā publiskotā aptauja liecina, ka arī 57% francūžu neatbalsta Darmanēna vizīti.
Sarkozī noliedz savu vainu un spriedumu pārsūdzēja jau tūlīt pēc tā pasludināšanas. Sarkozī juristi lūguši viņu atbrīvot līdz apelācijas tiesvedības beigām, taču viņi norādīja, ka Sarkozī, visticamāk, nāksies pavadīt cietumā vismaz trīs nedēļas vai mēnesi.
Cietumā eksprezidents tiek turēts izolētā un īpaši apsargātā cietuma zonā.
Sarkozī kļuvis par pirmo bijušo Francijas prezidentu pēc Otrā pasaules kara un par pirmo Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts galvu, kas nonācis aiz restēm.