VIDEO: visu darba dienu pavadīja sērfojot, vīrietis no Austrijas uzstāda jaunu rekordu

Sērfotājs no Austrijas veselas 8 stundas, 5 minūtes un 44 sekundes sērfoja uz mākslīgā viļņa, uzstādot jaunu Ginesa pasaules rekordu.

Maksimiliāns Neuboks ( Maximilian Neuböck) pārspēja iepriekšējā sērfotāja no Panamas, Garija Sāvedra (Gary Saavedra), rekordu, kurš pavadīja 3 stundas, 55 minūtes un 2 sekundes, sērfojot uz mākslīgā viļņa Panamas kanālā. Sērfotājs lieliski turējās uz viļņa un sērfošanas laikā pat paguva apēst zupu. Noslēgumā, mēģinot paveikt triku, Neuboks iekrita ūdenī. 

