Volodins: Rietumiem "jāklanās" Putina priekšā
Rietumu valstīm "jāklanās" Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, lai pasargātu sevi no iespējamām triecieniem no Maskavas puses. Par to Krievijas Valsts domes sēdē paziņoja tās priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins, runājot par Krievijā izstrādātajiem jauniem ieročiem - "Burevestņiku" un "Poseidonu".
"Pat šodien tiem, kas mums ārzemēs kaitē, ar pieklājību jāgatavojas doties pie mūsu Augstākā Aalvenā Vadītāja - tikai lai šie ieroči netiktu izmantoti," sacīja Volodins, piebilstot, ka minētie ieroči palielinājuši valsts aizsardzības spējas, raksta "The Moscow Times".
Savu ierakstu "Telegram" kanālā Krievijas domes priekšsēdētājs papildināja ar rindiņu no Maksima Gorkija dzejoļa "Dziesma par Burevestņiku": "Tas ir drosmīgais Burevestņiks, kas lepni plīvo starp zibens spērieniem pār nikno, rūkošo jūru; tam kliedz uzvaras pravietis..."
26. oktobrī Putins paziņoja par starpkontinentālās raķetes ar kodoldzinēju "Burevestņik" "izšķirošo testu" pabeigšanu. Viņš to nosauca par "unikālu" ieroci "bezgalīgā darbības rādiusā", kāda nav nevienai valstij pasaulē, un arī devis rīkojumu "noteikt iespējamos raķetes pielietošanas veidus" un sākt infrastruktūras sagatavošanu tās izvietošanai bruņotajos spēkos.
Iepriekš Putins ziņoja, ka Krievijā notikuši arī kodoltorpēdas "Poseidons" testi, kuru plānots palaist lielā dziļumā, lai izraisītu sprādzienu un radioaktīvu cunami.
Runājot par "veiksmīgu" aparāta palaišanu no zemūdenes, Putins uzsvēra, ka pēc kustības ātruma un dziļuma pasaulē "nav nekas līdzīgs un tuvākajā laikā diez vai būs". ""Poseidona" spēks ievērojami pārsniedz pat mūsu perspektīvākās starpkontinentālās raķetes "Sarmats" jaudu. Veidu, kā to pārtvert, nav," sacīja prezidents.
Savukārt Krievijas Drošības padomes vietnieks Dmitrijs Medvedevs apsveica "visus Krievijas draugus" ar "Poseidona" testu un paziņoja, ka atšķirībā no "Burevestņika" to "var uzskatīt par īstu Pēdējās dienas ieroci".