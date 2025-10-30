Latvija aicina Eiropu pastiprināt sankcijas pret Krieviju, lai vājinātu tās finanšu un militārās spējas
Saeima paziņojumā aicina Eiropas Komisiju (EK) un Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis vēl vairāk stiprināt sankcijas pret Krieviju, izstrādājot jaunus priekšlikumus par to, kā ierobežot Krievijas energoresursu tirdzniecību.
Tāpat paziņojumā pausts aicinājums vērsties pret ēnu flotes ekosistēmu, izstrādāt priekšlikumus, kā vājināt Krievijas finanšu sektoru, liegt tai piekļuvi Eiropā radītām tehnoloģijām un pakalpojumiem un novērst sankciju apiešanas iespējas.
Parlaments uzsver, ka kategoriski nosoda prettiesisko un neprovocēto Krievijas agresiju un pastāvīgos starptautisko tiesību pārkāpumus, kas Ukrainā turpinās jau kopš 2014. gada un 2022. gadā sāktā pilna mēroga bruņotā iebrukuma Ukrainā.
Tāpat Saeima apliecina nemainīgu atbalstu Ukrainai un tās tautai cīņā par savu neatkarību, suverenitāti un tiesībām pašiem lemt par savas valsts nākotni, tai skaitā par savu piederību starptautiskām organizācijām un militārām aliansēm.
Parlaments norāda, ka Krievijai jāuzņemas pilna atbildība par visiem tās noziegumiem pret Ukrainu, kas iekļauj gan kara sākšanu, gan starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus, kā arī tai ir jākompensē visi ar šiem pārkāpumiem nodarītie zaudējumi Ukrainas valstij un tās iedzīvotājiem.
Līdztekus Saeima paziņojumā vērš uzmanību uz to, ka Krievija apzināti apdraud mieru un starptautisko tiesību principos balstīto starptautisko kārtību visā Eiropā. Par to liecina Krievijas provokatīvie NATO dalībvalstu gaisa telpas robežu pārkāpumi, uzbrukumi kritiskajai infrastruktūrai, kā arī slēpti hibrīduzbrukumi vairākās Eiropas valstīs notiekošajiem vēlēšanu un citiem demokrātiskajiem procesiem ar mērķi palielināt polarizāciju un sēt iedzīvotājos neuzticību valsts iestādēm, uzsvērts paziņojumā.
Parlaments norāda uz to, ka Krievijas mērķis ir apdraudēt mieru un tiesību normās balstīto starptautisko kārtību, tā pārkāpj ANO Statūtu pamatprincipus par spēka nelietošanu, klaji ignorē citu valstu suverenitāti un teritoriālo nedalāmību, kā arī īsteno dažāda veida uzbrukumus un provokācijas ar mērķi panākt to, lai Ukrainai sniegtais citu valstu atbalsts mazinātos.
Saeima atkārtoti uzsver Latvijas nemainīgo atbalstu Ukrainas integrācijai Eiropas Savienībā un NATO, Ukrainas piederību Eiropas demokrātisko valstu saimei un atzinīgi vērtē Ukrainas īstenotās reformas un progresu, ko tā panākusi, turpinot cīņu pret Krievijas militāro agresiju. Tāpat parlaments atkārtoti aicina izmantot visas iespējas atbalstīt Ukrainu tās cīņā par savas valsts un visas Eiropas drošību.
Saeima mudina EK un ES Padomi bez kavēšanās sākt ar Ukrainu un Moldovu pievienošanās ES sarunu klasteru atvēršanu, tādējādi atzinīgi novērtējot progresu, ko Ukraina līdz šim guvusi par spīti Krievijas īstenotajam agresijas karam.
Tāpat parlaments apliecina, ka Latvija ir gatava sniegt Ukrainai atbalstu, kas tai nepieciešams reformu īstenošanā un ceļā uz pilntiesīgu dalību ES, kā arī aicina ES dalībvalstis panākt vienošanos par imobilizēto Krievijas Centrālās bankas aktīvu pilnvērtīgu izmantošanu Ukrainas atbalstam, tai skaitā militārajā un rekonstrukcijas jomā.
Saeima paziņojumā uzsver, cik liela nozīme ir sankcijām, kas ierobežo Krievijas piekļuvi resursiem un tehnoloģijām un tādējādi mazina tās ekonomiskās un militārās spējas turpināt karu Ukrainā. Parlaments atzinīgi novērtē un apsveic Eiropadomes vienošanos par ES sankciju 19. kārtu.
Līdztekus Saeima apliecina Latvijas gatavību kopīgi ar Ukrainu un citiem partneriem nodrošināt drošu mājupceļu tiem ukraiņiem, kuri atgriežas Ukrainā, īpaši deportētajiem bērniem.
Tāpat Latvijas parlaments aicina partnerus bez kavēšanās sniegt Ukrainai visu nepieciešamo militāro atbalstu, tai skaitā nodrošināt efektīvu pretgaisa aizsardzību un tālās darbības ieročus, kā arī ļaut Ukrainai šos ieročus izmantot tādā veidā, kādu tā uzskata par nepieciešamu pašaizsardzībai, tostarp izmantot bez ierobežojumiem arī pret Krievijas teritorijā esošiem leģitīmiem mērķiem.
Saeima aicina partnerus iedzīvināt pieeju "miers caur spēku" taisnīga un ilgstoša miera panākšanai Ukrainā.