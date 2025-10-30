Tramps uzsāk kodolieroču izmēģinājumus, reaģējot uz Krievijas un Ķīnas attīstību
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka ir pavēlējis Pentagonam sākt kodolieroču izmēģinājumus vienā līmenī ar Ķīnu un Krieviju.
Tas notika dažas minūtes pirms tam, kad Dienvidkorejā sākās Trampa un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina samits.
Krievijas diktators Vladimirs Putins trešdien bija paziņojis, ka Maskava ir veiksmīgi izmēģinājusi kodolspējīgu, ar kodolenerģiju darbināmu zemūdens dronu, neraugoties uz Vašingtonas brīdinājumiem. "Citu valstu izmēģinājumu programmu dēļ es esmu instruējis Kara ministriju sākt mūsu kodolieroču izmēģināšanu uz vienlīdzības pamatiem," Tramps rakstīja sociālo mediju platformā "Truth Social", konkrēti atsaucoties uz Krieviju un Ķīnu.
Tramps arī atzīmēja, ka Savienotajām Valstīm ir vairāk kodolieroču nekā jebkurai citai valstij, un uzslavēja savus centienus veikt "pastāvošo ieroču pilnīgu modernizāciju un renovāciju".
Viņš piebilda, ka kodolieroču daudzuma ziņā "Krievija ir otrajā vietā un Ķīna - tālu trešajā vietā, bet tās būs vienlīdzīgas [ar ASV] piecu gadu laikā".
Tramps neminēja sīkākas detaļas par šiem izmēģinājumiem, pasakot tikai to, ka "process sāksies nekavējoties".
Trampa un Sji tikšanās Dienvidkorejā aci pret aci notika pirmoreiz Trampa otrās prezidentūras laikā.