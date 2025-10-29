Aizdomās par sadarbību ar Krieviju Ukrainā apcietināts Lielbritānijas pilsonis
Ukrainas Drošības dienests (SBU) Kijivā aizturējis kādu Lielbritānijas pilsoni, kurš, iespējams, sadarbojies ar Krievijas izlūkdienestiem.
Britam oficiāli apliecināts, ka viņš tiek turēts aizdomās par neatļautu datu izplatīšanu par Aizsardzības spēkiem karastāvokļa apstākļos, pavēstīja Ģenerālprokuratūra. "Saskaņā ar izmeklēšanas datiem brits ieradās Ukrainā 2024. gada janvārī. Vispirms viņš Mikolajivā vadīja instruktoru nodarbības karavīriem, bet pēc tam strādāja vienā no robežsardzes daļām," teikts paziņojumā.
"2024. gada septembra beigās, pārtraucis instruktora darbu, viņš pārcēlās uz Odesu, kur šajā laikā nodibināja kontaktus ar Krievijas specdienesta pārstāvi un par naudu vienojās par militāra rakstura informācijas nodošanu," norādīja Ģenerālprokuratūra.
Brits varēja nodot Ukrainas vienību atrašanās vietu koordinātes, mācību bāzes teritorijas fotogrāfijas un informāciju par karavīriem, kā arī pildīt citus uzdevumus Krievijas specdienestiem.
"Viņš vāca informāciju par objektiem Odesā, pārrunāja sprāgstvielu izmantošanas iespējas un mēģināja izveidot piekļuvi militāro vienību vadībai. Par vienu no šādiem uzdevumiem viņš saņēma 6000 dolāru," norādīja Ģenerālprokuratūra. Trešdien tiesa viņu apcietināja bez drošības naudas noteikšanas uz izmeklēšanas laiku. Ja britu atzīs par vainīgu, viņam draud līdz 12 gadiem cietumā, paziņoja SBU.