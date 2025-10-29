Visvairāk balsu Nīderlandes parlamenta vēlēšanās saņēmuši centristi, liecina vēlētāju aptauja
Balsotāju aptaujas rezultāti liecina, ka Nīderlandē trešdien notikušajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās visvairāk balsu saņēmusi centristu partija "Demokrāti 66" (D66), apsteidzot Gērta Vildersa labēji populistisko Brīvības partiju (PVV).
Balsotāju aptauju rezultāti Nīderlandē parasti samērā precīzi iezīmē parlamenta sastāvu, taču pēc balsu saskaitīšanas iznākums var mainīties. Prognozes pirms vēlēšanām liecināja, ka visvairāk balsu būs PVV. Kampaņā dominēja divi jautājumi - nelegālo imigrantu skaita samazināšana un mājokļu krīzes risināšana, bet tādiem jautājumiem kā klimata izmaiņu ierobežošana vai aizsardzības izdevumi šoreiz tika pievērsta mazāka vērība.
PVV, kas gadiem ilgi atradās opozīcijā, pēc uzvaras 2023. gada vēlēšanās nonāca valdošajā koalīcijā, taču šā gada jūnijā to pameta, jo nespēja panākt pietiekami stingras imigrācijas politikas īstenošanu. Tas noveda pie Dika Shofa vadītās valdības krišanas un pirmstermiņa vēlēšanu izsludināšanas. Sarunas par nākamās koalīcijas izveidi pēc ārkārtas vēlēšanām, domājams, būs smagas un atkal ilgs mēnešiem.