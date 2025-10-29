Krievija izgudro absurdus ieganstus, lai pagarinātu apcietinājumu mūziķiem, kas Sanktpēterburgā dziedāja protesta dziesmas
Krievija par 13 dienām pagarinājusi apcietinājumu grupas "Stoptime" mūziķiem - Diānai Loginovai un Aleksandram Orlovam.
Sanktpēterburgas Smoļnija rajona tiesa grupas vokālistei un taustiņinstrumentālistei Loginovai, kas ir pazīstama ar pseidonīmu Naoko, un ģitāristam Orlovam sodu piesprieda par "cilvēku masu pulcēšanās, kam sekoja sabiedriskās kārtības pārkāpumi, organizēšanu".
Mūziķi bija apsūdzēti, ka grupas koncerts uz Ņevas prospekta un Mazās Koņušennajas ielas stūra esot traucējis nokļūšanai metro, vēsta vietējais izdevums "Bumaga". Izdevums gan arī norāda, ka šajā vietā ieejas metro nav.
Mūziķu advokāts Sergejs Loktevs tiesā uzsvēra, ka sūdzība, uz kuras pamata tika sastādīts jaunais protokols, ir gandrīz vārds pa vārdam nokopēta no iepriekšējās denunciācijas. Uz tās pamata mūziķi jau 16. oktobrī tika notiesāti pēc tā paša panta.
Vēl 13 dienas apcietinājumā Naoko piespriestas pēc panta par sīko huligānismu. Šis sods piespriests, jo vienā no dziesmām bijusi dzirdama necenzēta leksika. "Bumaga", atsaucoties uz Sanktpēterburgas tiesu preses dienestu, vēsta, ka kopumā dziedātājai nāksies apcietinājumā pavadīt 26 dienas. Savukārt izdevums "Mediazona" norāda, ka abi šie termiņi būs jāizcieš vienlaicīgi, nevis viens pēc otra.
16. oktobrī Sanktpēterburgas Dzeržinska rajona tiesa atzina grupas "Stoptime" dalībniekus par vainīgiem "masu pasākuma organizēšanā", kas izraisīja "kārtības traucēšanu". Runa bija par koncertu pie metro stacijas "Sacelšanās laukums". Saskaņā ar policijas sniegto informāciju cilvēki, kas bija ieradušies uz koncertu, esot traucējuši pasažieriem nokļūt metro.
Naoko un bundzinieks Vladislavs Ļeontjevs tika apcietināti uz 13 diennaktīm, bet Orlovs - uz 12. Koncertos Naoko dziedāja režīma par "ārvalstu aģentiem" atzīto mūziķu "Noize MC", Moņetočkas un Zemfiras dziesmas. 29. oktobrī Sanktpēterburgas Ļeņina rajona tiesa 18 gadus vecajai Naoko piesprieda 30 000 rubļu (orientējoši 320 eiro) naudas sodu par "armijas diskreditēšanu", jo viņa izpildījusi Moņetočkas dziesmu "Ti soldat" ("Tu esi karavīrs").
Plašu rezonansi izraisījis video, kurā "Stoptime" Sanktpēterburgas centrā izpilda "Noze MC" dziesmu ""Kooperativ "Ļebedinoje ozero" ("Kooperatīvs "Gulbju ezers""). Video redzams, kā Krievijā aizliegto dziesmu, kuras vārdos ir neslēpts protests pret Putinu un viņa režīmu, kopā ar Naoko enerģiski dzied vairāki desmiti koncerta apmeklētāju.