Traģēdija Turcijā: sabrūkot septiņstāvu ēkai, divi bojāgājušie
Trešdien, 29.oktobrī, Turcijas ziemeļrietumu pilsētā Gebzē sabrukusi septiņstāvu ēka, laupot divu cilvēku dzīvību un vēl trīs ievainojot, apstiprinājušas amatpersonas.
Gebzes gubernators Ilhami Aktašs iepriekš paziņoja, ka visi pieci cietušie ir vienas ģimenes locekļi.
Valsts raidorganizācija TRT ziņoja, ka cietušie ir 43 gadus vecs vīrietis, 37 gadus veca sieviete un viņu trīs bērni.
No gruvešiem izcelts 12 gadus vecā Muhameda Emira Bilira ķermenis, bet otra upura personība vēl nav noskaidrota, piebilda telekanāls.
Notikuma vietā glābšanas darbos iesaistīti simtiem Katastrofu un ārkārtas situāciju pārvaldības direkcijas darbinieku.
Ēkas sabrukšanas cēlonis pagaidām nav zināms, ziņo valsts aģentūra "Anadolu". Tomēr Gebzes mērs vietējiem žurnālistiem izteicās, ka nelaimi, iespējams, izraisījuši tuvumā notiekošie metro būvdarbi.
Traģēdija Gebzē notikusi vien dažas dienas pēc tam, kad pirmdien Rietumturciju satricināja 6,1 magnitūdas stipra zemestrīce. Tās rezultātā Balikesiras provinces Sindirgi pilsētā sabruka trīs ēkas un divstāvu veikals.
Turcijas amatpersonas paskaidroja, ka šajās ēkās cilvēki nav cietuši, jo tās bijušas neapdzīvotas jau kopš iepriekšējās zemestrīces, kurā tika bojātas.