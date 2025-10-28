Pasaulē
Vakar 23:54
Jamaiku posta vēl nepieredzēta spēka viesuļvētra "Melisa", plūdi var ienest krokodilus pilsētās
Viesuļvētra "Melisa" otrdien izraisīja spēcīgus plūdus Jamaikas dienvidrietumos, kur ēkām norauti jumti, izgāzti koki un bojātas elektroapgādes līnijas. Jamaikas Veselības aprūpes dienests brīdināja cilvēkus uzmanīties arī no krokodiliem, kas plūdu rezultātā nonākuši pilsētās.
Jau vēstīts, ka "Melisa" tuvojās Jamaikai kā piektās kategorijas vētra, draudot kļūt par spēcīgāko līdz šim Jamaikā pieredzēto. Tā līdz šim jau prasījusi trīs cilvēku dzīvības Jamaikā, trīs Haiti un vienu Dominikānā.
Jamaikas varasiestādes laicīgi aicināja cilvēkus pārcelties uz augstākiem apvidiem un doties uz patvertnēm. Valdība paziņoja, ka darījusi visu iespējamo, lai sagatavotos postošajai vētrai.
"Melisa" sasniedza Jamaiku dienvidrietumos un šķērsos salu pa diagonāli, virzoties uz Kubu.
Nacionālais viesuļvētru centrs brīdināja, ka gaidāmi plaši vētras postījumi. "Reģionā nav tādas infrastruktūras, kas spētu izturēt piektās kategorijas vētru," atzina Jamaikas premjerministrs Endrū Holnesss. "Tagad jautājums ir par atgūšanās ātrumu."