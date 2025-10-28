Ungārija vēlas veidot pret Ukrainu skeptiski noskaņotu aliansi
Budapešta vēlas kopīgi ar Slovākiju un Čehiju izveidot pret Ukrainu skeptiski noskaņotu Eiropas valstu bloku, atsaucoties uz Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna politisko padomnieku Balāžu Orbānu, otrdien vēsta tīmekļa laikraksts "Politico".
Šī mērķa sasniegšanai Orbāns paļaujas uz Slovākijas premjerministru Robertu Fico un uz Andreju Babišu, kam uzticēta jaunās Čehijas valdības veidošana pēc viņa vadītās "Neapmierināto pilsoņu akcijas" (ANO) uzvaras oktobra sākumā notikušajās parlamenta vēlēšanās.
Saskaņā ar Orbāna ieceri trīs Austrumeiropas valstu līderi turpmāk saskaņos savu nostāju pirms Eiropas Savienības (ES) samitiem.
"Lai gan līdz stabilai politiskai apvienībai vēl tālu, tās izveide var ievērojami apgrūtināt ES pūliņus finansiāli un militāri atbalstīt Ukrainu," norāda "Politico".
Balāžs Orbāns vilcis paralēles ar "Višegrādas četrinieku", ko veidoja Polija, Ungārija, Čehija un Slovākija, kas aktīvi vērsās pret nelegālo imigrantu uzņemšanu ES 2015. gada migrācijas krīzes laikā.
Tomēr pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā "Višegrādas četrinieka" valstu starpā parādījās nopietnas nesaskaņas.
Tāpēc "četrinieks" var pārtapt "trijotnē", no tā atšķeļoties Polijai, atzīst "Politico", piebilstot, ka arī šādas alianses veidošana prasīs laiku.
Lai gan Fico Slovākijas premjera krēslā atgriezās jau 2023. gadā, Bratislava un Budapešta joprojām neveido oficiālu savienību un, neskatoties uz Fico pastāvīgo Kijivas kritiku, Bratislava pamatā atturējusies no Budapeštas centieniem bloķēt ES lēmumus par atbalstu Ukrainai.
Savukārt Babišam vēl tikai stāv priekšā valdības veidošana, norāda izdevums, piebilstot, ka nonākot pie varas viņš varētu mīkstināt pret Briseli vērsto priekšvēlēšanu retoriku.
Tikmēr Balāžs Orbāns izteicies, ka jaunajai pret Ukrainu noskaņotajai aliansei varēšot pievienoties ne tikai valdības, bet atsevišķas partijas no citām valstīm, kas pārstāvētas Eiropas Parlamentā (EP).
Kā iespējamos sadarbības partnerus viņš minējis EP frakcijas "Eiropas Konservatīvie un reformisti" un "Suverēno nāciju Eiropa", kā arī "zināmas kreiso grupas".
Tiesa "Eiropas Konservatīvie un reformisti", kurā apvienojušās nacionālkonservatīvās partijas, atšķirībā no prokrieviskā autoritārā Ungārijas līdera un tā līdziniekiem, pauž stingru atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju.
Orbāna padomnieks paudis arī cerību, ka ar laiku pret pašreizējo Briseles politiku nostāšoties arī konservatīvā Eiropas Tautas partija, izjaucot līdzšinējo centrisko vairākumu EP.