Masks laiž klajā savu interneta enciklopēdiju "Grokipedia"
Miljardiera Īlona Maska kompānija "xAI" pirmdien laidusi klajā vietni "Grokipedia", ko Masks iecerējis attīstīt kā konkurenti populārajai interneta enciklopēdijai "Wikipedia".
Vietnes nosaukums darināts no "xAI" radītā sarunbota "Grok" nosaukuma. "Grokipedia" saturu rada mākslīgais intelekts (MI) un MI asistents "Grok".
"Grokipedia" versijā 0.1 līdz pirmdienas vakaram bija vairāk nekā 885 000 rakstu par dažādām tēmām. Salīdzinājumam, "Wikipedia" ir vairāk nekā septiņi miljoni rakstu angļu valodā.
Masks solīja, ka drīzumā tiks laista klajā jaunāka "Grokipedia" versija 1.0, kas būšot desmit reizes labāka par nule kā palaisto, kas, viņaprāt, jau ir labāka par "Wikipedia".
""Grok" un "Grokipedia.com" mērķis ir patiesība, visa patiesība un tikai patiesība. Mēs nekad nebūsim perfekti, bet mēs tomēr centīsimies sasniegt šo mērķi," paziņoja Masks.
Sākotnēji vietni "Grokipedia" bija plānots palaist jau septembra beigās, bet Masks to atlika, lai "iztīrītu to no propagandas", liecina Maska ieraksts platformā "X".
Masks vairākkārt kritizējis "Wikipedia". 2024. gadā viņš paziņoja, ka šo vietni "kontrolē galēji kreisi noskaņoti aktīvisti", un aicināja pārtraukt ziedojumus šai platformai.
"Wikipedia" tika radīta 2001. gadā kā kopīga enciklopēdija, ko pārvalda brīvprātīgie. Vietni lielā mērā finansē ziedojumi un tās saturu var veidot vai rediģēt interneta lietotāji. "Wikipedia" apgalvo, ka pārstāv neitrālu viedokli.