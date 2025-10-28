Zelenskis: Ukraina vēlas iegūt 150 zviedru “Gripen E” lidmašīnu
Ukraina par kara aviācijas lidmašīnu piegādēm paralēli risina sarunas ar Zviedriju, ASV un Franciju, žurnālistiem pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Ukrainas Gaisa spēkiem nākotnē kopumā būs vajadzīgas 250 modernas lidmašīnas, arī zviedru "Gripen", amerikāņu F-16 un franču "Rafale", sacīja prezidents.
"Ņemot vērā mūsu pilotu pieredzi un ienaidnieka spējas - šī ir optimālā izvēle Ukrainai," norādīja Zelenskis.
Zviedru iznīcinātāji ir prioritāri, jo to ražošana un uzturēšana ir vislētākā, kā arī tie spēj nest lielāko daļu Ukrainai nepieciešamo ieroču, skaidroja prezidents.
Ar Zviedriju jau panākta provizoriska vienošanās gan par 150 jaunākā modeļa "Gripen E" lidmašīnu piegādi, gan ražošanas procesu Ukrainā, sacīja Zelenskis.
Britu laikraksts "Financial Times" iepriekš vēstīja, ka šo lidmašīnu ražotājs "Saab" vēlētos Ukrainā atvērt rūpnīcu, kur notiktu lidmašīnu galīgā montāža un testēšana, bet vēlāk, iespējams, arī daļēja ražošana.