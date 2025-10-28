ASV un Japāna paraksta nozīmīgu vienošanos
ASV un Japāna otrdien parakstīja vienošanos par kritiski svarīgo izrakteņu un retzemju elementu piegāžu nodrošināšanu, paziņoja Baltā nama administrācija.
Vienošanās tika parakstīta, ASV prezidentam Donaldam Trampam apmeklējot Tokiju un tiekoties ar Japānas premjerministri Sanae Takaiči.
Tā noslēgta laikā, kad ASV mēģina palielināt piekļuvi kritiski svarīgajiem izrakteņiem, bet Ķīna pastiprina kontroli pār retzemju elementu eksportu.
Vienošanās mērķis ir "palīdzēt abām valstīm sasniegt kritiski svarīgo izrakteņu un retzemju elementu piegāžu ķēžu elastību un drošību", teikts paziņojumā.
ASV un Japāna "kopīgi noteiks interešu projektus, lai pārvarētu robus kritiski svarīgo izrakteņu un retzemju elementu piegāžu ķēdēs, ieskaitot tādus atvasinātos produktus kā pastāvīgie magnēti, akumulatori, katalizatori un optiskie materiāli".
Abas valstis "nodomājušas mobilizēt valdības un privātā sektora atbalstu", teikts paziņojumā.
Pekina šomēnes paziņoja par ievērojamiem ierobežojumiem retzemju elementu eksporta jomā, pamudinot Trampu piedraudēt ar 100% muitas tarifu Ķīnas preču importam.
Trampa Āzijas brauciena laikā viņš un Malaizijas premjerministrs Anvars Ibrahims parakstīja tirdzniecības vienošanos, kas palielina ASV piekļuvi kritiski svarīgajiem izrakteņiem.