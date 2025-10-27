Zviedrija plāno pielāgot cietumus 13 līdz 17 gadus vecu noziedznieku izmitināšanai
Zviedrija plāno cietumos izveidot zonas 13 līdz 17 gadus veciem jauniešiem, kas notiesāti par smagiem noziegumiem, paziņojusi valdība.
Zviedrijas valdība jau iepriekš bija uzdevusi cietumu pārvaldei izveidot ieslodzījuma vietās zonas 15 līdz 17 gadus veciem jauniešiem, kuri notiesāti par smagiem noziegumiem. Tagad šis rīkojums paplašināts, iekļaujot 13 un 14 gadus vecus jauniešus, paziņoja Zviedrijas Tieslietu ministrija.
Zviedrija pēdējos gados pieredzējusi bandu vardarbības pieaugumu, arī gadījumus, kad apšaudēs un sprādzienos nogalināti cilvēki. Vardarbība bieži saistīta ar bandu kariem par teritoriju un narkotiku tirdzniecību. Bandas uzbrukumu veikšanai aizvien biežāk vervē arī pusaudžus.
Saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem 13 un 14 gadus veci jaunieši vēl nav saucami pie kriminālatbildības, bet Zviedrijas valdība plāno no 15 līdz 13 gadiem samazināt vecumu, no kura iestājas kriminālatbildība.
Samazināt vecumu, no kura iestājas kriminālatbildība par smagākajiem noziegumiem, ir svarīgi ne tikai, lai aizsargātu sabiedrību, bet arī lai palīdzētu bērniem pamest noziedzības ceļu, uzsvēra tieslietu ministrs Gunnars Stremmers.
Ministrs atklāja, ka sākotnēji cietumos tiks izveidotas 100 līdz 150 vietas likumpārkāpējiem no 13 līdz 17 gadu vecumam. Plānots, ka atsevišķas jauniešu zonas sāks darboties no 2026. gada jūlija.
Sešos aizturēšanas centros tiks izveidotas nodaļas zēniem, bet divos būs nodaļas meitenēm. Jaunākie pusaudži tiks nošķirti no vecākajiem, un visa sistēma tiks veidota tā, lai atbilstu ANO Konvencijai par bērna tiesībām, paziņoja Tieslietu ministrija.