Čehijas prezidents valdības veidošanu uztic eiroskeptiskajam miljardierim Andrejam Babišam
Čehijas prezidents Petrs Pavels jaunās valdības veidošanu uzticējis eiroskeptiskajam miljardierim un kādreizējam premjerministram Andrejam Babišam, kura vadītā populistiskā partija "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO) uzvarēja oktobra sākumā aizvadītajās parlamenta vēlēšanās.
Pavels paziņojis, ka sagaida no Babiša tādas valdības izveidi, kas nekādā veidā nevājinās Čehijas konstitūcijā iemiesotos demokrātiskās valsts principus. Babiša atgriešanās valdības vadītāja amatā varētu sarežģīt Prāgas attiecības gan ar Kijivu, gan Briseli, Čehijai pieslejoties Ungārijai un Slovākijai, kas atsakās sniegt palīdzību Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju.
Priekšvēlēšanu kampaņas laikā Babišs, kas tiek dēvēts par "čehu Trampu", solīja gan pensionēšanās vecuma pazemināšanu, gan dažādus sociālos pabalstus, gan enerģijas cenu griestu noteikšanu, gan nodokļu pazemināšanu. 71 gadu vecais politiķis apsolījis arī militārās palīdzības izbeigšanu Ukrainai. Slovākijā dzimušais Babišs jau bija Čehijas premjerministrs no 2017. līdz 2021. gadam. 2023. gada prezidenta vēlēšanās viņš zaudēja Petram Pavelam.