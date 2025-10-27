Trampu Malaizijā sagaida nikni protestētāji
ASV prezidents Donalds Tramps sestdienas rītā ieradās Malaizijā, uzsākot sešu dienu Āzijas tūri.
Foto. “Tramp, tu neesi gaidīts Malaizijā!” ASV prezidentu sagaida nikni protestētāju pūļi
ASV prezidents Donalds Tramps sestdien, 26. oktobrī, ieradās Malaizijā, uzsākot sešu dienu Āzijas tūri.
Desmitiem demonstrantu svētdien pulcējās pie metro stacijas “Ampang Park” Kualalumpurā, lai paustu savu neapmierinātību ar ASV prezidenta Trampa ierašanos Malaizijā, kur viņš piedalās Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas (ASEAN) 47. samitā.
Protestētāji nesa Palestīnas karogus un plakātus ar uzrakstiem “Tramp, tu neesi gaidīts Malaizijā!”, “Stop ASV imperiālismam”, “Tolak Trump” (malaiziešu valodā – “Nē Trampam”), kā arī “Par brīvu Palestīnu”.
Daudzi demonstranti turēja arī Trampa un Izraēlas premjerministra Benjamina Netanjahu attēlus, kas protesta laikā simboliski tika saplēsti vai sadedzināti.
Protestu organizēja vairākas pilsoniskās un reliģiskās organizācijas, tostarp pro-palestīniešu kustības, kuras asi kritizē ASV politiku Tuvajos Austrumos. Dalībnieki uzsvēra, ka Tramps nav vēlams viesis valstī, kura tradicionāli iestājas par Palestīnas neatkarību.
“Mēs nepieņemam prezidentu, kura politika atbalsta netaisnību un agresiju pret palestīniešiem. Mūsu solidaritāte ar viņiem ir nesaraujama,” žurnālistiem sacīja viens no protesta dalībniekiem.
Lai gan noskaņojums bija kareivīgs, demonstrācija noritēja mierīgi. Policija nodrošināja pastiprinātu drošību gan pie "Ampang Park" metro stacijas, gan citās vietās, kur pulcējās cilvēki.
Jau vēstīts, ka Tramps Malaizijā ieradies ASEAN samita ietvaros, lai piedalītos sarunās par tirdzniecību un drošību reģionā un tiktos ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu. Tā it viņa pirmā vizīte šajā reģionā, kopš atgriešanās Baltajā namā.